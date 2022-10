E-titulo não funciona? Saiba o que fazer para votar no 2° turno

Os eleitores podem apresentar apenas o e-Titulo, a versão digital do título de eleitor, para votar no segundo turno das Eleições neste domingo (30). Mas caso o aplicativo e-Titulo não funcione, é possível votar apresentando um documento oficial com foto que permita a identificação.

Desde as eleições de 2010, a apresentação do título de eleitor não é obrigatória, e os eleitores precisam portar apenas um documento de identificação oficial com foto, conforme previsto no artigo 91-A da Lei das Eleições (Lei n 9.504/1997).

Mesmo assim, para quem desejar utilizar o e-Titulo e perceber mau funcionamento, a orientação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é de que a versão seja atualizada.

Outra opção para levar o título no dia da votação, caso não tenha o documento oficial, é imprimir uma versão. Para acessar o título em pdf, basta acessar o site do TSE.

E-Título

O aplicativo permite o acesso rápido e fácil às informações do eleitor cadastradas na Justiça Eleitoral. É possível acessar dados como: zona eleitoral, situação cadastral, além da certidão de quitação eleitoral e da certidão de crimes eleitorais.