Descomplicando: o que faz um senador da República?

O Senado Federal é considerado a Câmara Alta do Poder Legislativo no Brasil. Os senadores são os únicos com mandato que duram oito anos – o dobro do tempo de qualquer outro cargo eletivo no País. Assim como os deputados federais, eles também são responsáveis por propor e aprovar leis nacionais, e têm poder de alterar a Constituição Federal.

Mas há entre os dois cargos uma diferença, e é preciso não confundir as duas funções. O Descomplicando dessa semana explica o que faz e qual a importância de um senador da República em um regime democrático.