Datafolha em 2018: relembre números da pesquisa nos últimos dias de campanha daquele ano

Com a proximidade do primeiro turno das eleições 2022 — a 10 dias do pleito — e a divulgação de pesquisas, o brasileiro despertou o interesse por dados da disputa presidencial de 2018.

Uma das buscas em alta no Google Trends é a da pesquisa Datafolha 2018. Em setembro daquele ano, o levantamento eleitoral apresentava na liderança do primeiro turno o presidente Jair Bolsonaro.

Datafolha - 28 de setembro de 2022

Lula - 47%

Bolsonaro - 33%

Ciro - 7%

Simone - 5%

Datafolha - 22 de setembro de 2018

Bolsonaro - 28%

Haddad - 22%

Ciro - 11%

Alckmin - 10%

Marina - 5%

A pesquisa Datafolha 2022, divulgada quinta-feira (22), trouxe o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 47% das intenções de voto; o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 33%. Ciro Gomes (PDT) somando 7% e Simone Tebet (MDB) com 5%.

Candidato aumenta percentual em nova pesquisa

Em relação ao levantamento anterior do Datafolha, divulgado no último dia 15, Lula cresceu na intenção de votos, saindo de 45% para 47%. Bolsonaro permaneceu com o mesmo percentual de votos: 33%. E Ciro, que tinha 8%, agora tem 7%.

O Datafolha ouviu 6.754 pessoas em 343 municípios entre os dias 20 e 22 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-04180/2022.