Conheça o perfil dos eleitores cearenses que vão às urnas hoje

O Ceará tem 6,8 milhões de eleitores aptos a votar, neste domigo (2). Esses eleitores decidirão quem vai ocupar os cargos de presidente da República, governador do Estado, além das vagas na Câmara dos Deputados, na Assembleia Legislativa e a única cadeira no Senado Federal.

No Brasil, 156,4 milhões de pessoas poderão votar. O Ceará tem a 8ª maior quantidade de eleitores no país, com 4% do total. Nesta eleição, houve um aumento de 7,5% do eleitorado cearense desde o último pleito geral no país, em 2018. Naquela eleição, o número de eleitores habilitados a votar era de 6,3 milhões.

Na população cearense, as mulheres são maioria do eleitorado, com 53% do total de eleitores. O gênero feminino, com pessoas que têm entre 45 e 59 anos, também detém a maior proporção de eleitores. Ao todo, 846 mil eleitoras dessa faixa etária poderão votar na disputa de 2022, e isto representa 12,41% do total de eleitores do Estado.

Os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) também indicam que, dentre os homens, a maior parte do eleitorado também está nessa faixa etária. Do total de eleitores no Estado (entre homens e mulheres), 10,88% são homens com idade entre 45 e 59 anos.

Logo, essa faixa etária (45 e 59 anos) concentra 23,29% dos eleitores do Estado. Em números absolutos são 1,5 milhão de eleitores neste grupo.

Confira alguns índices:

Total de eleitores no Ceará: 6.820.673

Com biometria: 89,57%

Sem biometria 10,43%

Homens: 47%

Mulheres: 53%

Estados com mais eleitores que o Ceará

São Paulo: 34.667.793 de eleitores Minas Gerais: 16.290.870 de eleitores Rio de Janeiro: 12.827.296 de eleitores Bahia: 11.291.528 de eleitores Rio Grande do Sul: 8.593.469 de eleitores Paraná: 8.475.632 de eleitores Pernambuco: 7.018.098 de eleitores Ceará: 6.820.673 de eleitores

Eleitores mais jovens e mais velhos

No Brasil, conforme a Constituição Federal, o voto é obrigatório para os eleitores maiores de 18 anos, e é facultativo para os analfabetos, maiores de 70 anos, e para aqueles maiores de 16 e menores de 18 anos.

No Ceará, quase 10% do eleitorado, mais precisamente 9,11% têm 70 anos ou mais. Em números absolutos são 621 mil idosos que não têm mais obrigação de votar, mas se o quiserem fazer e tiverem condições, mais uma vez, irão cumprir o exercício de cidadania.

Na outra ponta, o Ceará tem 131 mil adolescentes com 16 e 17 anos (idade no dia 2 de outubro, data do primeiro turno do pleito) que mesmo não tendo obrigação de votar, já se registraram junto à Justiça eleitoral para exercerem o voto. Em termos proporcionais são 1,93% do eleitorado.

Grau de instrução

No Ceará, em relação ao grau de instrução do eleitorado, a maior parcela se concentra entre aqueles que declararam ter o ensino médio completo. No total, 25,5% dos eleitores cearenses aptos a votar tem esse nível de formação. Segundo a Justiça eleitoral, nos pleitos anteriores, em 2018 e 2014, a principal faixa do eleitorado era aquela composta por pessoas com o ensino fundamental incompleto.

Pessoas com ensino fundamental incompleto, em 2022, representam 20,84% dos eleitores cearenses. Já os que possuem ensino superior completo são 8,41% dos eleitores.

Outro ponto é o quantitativo de eleitores com analfabetismo. No Ceará, em 2018, eram 511 mil votantes. Já em 2022, estão habilitados para votar, 504 mil. Em termos proporcionais, representa 7,39% do eleitorado.



