Confira a agenda de campanha desta segunda-feira (18) dos candidatos ao Governo do Estado

A agenda dos candidatos ao Governo do Estado desta segunda-feira (18) está intensa com atos na Capital e no Interior. Estão agendadas panfletagem, carreatas, entrevistas e outros eventos de campanha.

Confira abaixo o roteiro completo dos candidatos.

Capitão Wagner (União)

8h - Entrevista à emissora de rádio, em Sobral

8h30 - Visita ao Mercado Público/Beco do Cotovelo, em Sobral

16h30 - Adesivaço na praça do Teatro São João (Sobral)

18h - Carreata em Santana do Acaraú

Chico Malta (PCB)

6h30 - Visita ao canteiro de obras do Hospital da Uece

8h - Panfletagem no campus Itaperi da Uece

9h - Visita à Ocupação Carlos Marighella

15h30 - Recebimento da Pauta de Reivindicações dos Professores da Rede Estadual, na Sede da Apeoc

14h - Roda de conversa no Bosque da Letras, no CH2 da UFC

19h - Debate sobre a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais

Elmano de Freitas (PT)

8h - Caminhada no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza

11h - Encontro com a Adepol-CE

17h - Encontro com a juventude e cultura

19h30 - Carreata em Cascavel

Roberto Cláudio (PDT)

9h - Reunião com Conselho Regional de Farmácia

10h - Reunião com a APEOC

12h - Gravação de programa eleitoral

18h - Cumpre agenda em Maracanaú

Serley Leal (UP)

7h30 - Panfletagem na estação do Metrô José de Alencar

11h30 - Panfletagem na UFC - Campus do Benfica

17h – Panfletagem em uma Fábrica em Maracanaú

18h -Panfletagem na Praça da Estação em Maracanaú

Zé Batista (PSTU)

6h - Visita a canteiro de obras na Aldeota

8h - Reunião no Comitê de campanha

17h - Panfletagem em Caucaia

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil