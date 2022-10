Como justificar o voto no segundo turno das eleições de 2022? Veja passo a passo

Eleitores que estão ausentes de seus domicílios eleitorais no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo (30), devem justificar o voto. Isso pode ser feito no dia do pleito ou depois, inclusive pela internet. Só precisam realizar a justificativa eleitores com idade entre 18 e 70 anos.

Caso o eleitor tenha faltado no 1º turno, ainda assim pode votar no 2º, conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Além disso, a justificativa deve ser apresentada para cada turno. Ou seja: se você faltou o primeiro e faltar o segundo, é necessário justificar duas vezes.

É importante lembrar que quem não justificar o voto pagará uma multa de R$ 3,51 por turno perdido, além de perder alguns direitos, como a possibilidade de tirar passaporte ou carteira de identidade.

Como justificar o voto no dia da eleição

Pelo aplicativo e-Título

No Formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, que deve ser apresentado preenchido nas Mesas Receptoras de Justificativa (MRJs) ou de justificativas instaladas para essa finalidade nos locais divulgados pelos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Cartórios Eleitorais.

Acesse aqui os locais de justificativa no Ceará

Como justificar o voto pós-eleição

A ausência pode ser justificada até 60 dias após cada turno de votação.

No caso do pós-pleito, deverão ser apresentadas documentações que comprovem o motivo da ausência. A autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título analisará o pedido.