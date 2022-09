Comitê de deputado estadual é atingido por incêndio em Fortaleza

Um edifício comercial foi atingindo por um incêndio, na noite dessa quarta-feira (14), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. O local é usado como comitê do deputado estadual Salmito Filho (PDT-CE), que concorre à recondução ao cargo no pleito deste ano. Ninguém ficou ferido na ocasião.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 18h49, os agentes foram acionados, através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), para atender a ocorrência. Em seguida, as equipes da corporação se dirigiram imediatamente para o prédio, localizado na Rua Olímpio de Paiva.

O proprietário do imóvel, identificado como Nélio Kleber Alves Santil, detalhou aos socorristas que o local é atualmente usado como comitê do político. Ainda conforme ele, no momento do incêndio havia pessoas no edifício, mas, ao perceberem as chamas, deixaram o imóvel. Não houve feridos, informou o Corpo de Bombeiros.

Nélio Kleber Alves também relatou aos agentes militares que o fogo se iniciou "em uma caixa de som" que estava no edifício. O incêndio causou somente danos materiais e foi preciso cerca de 2,5 mil litros de água para controlar as chamas.

