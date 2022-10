Ciro Gomes vota nesta manhã na Praia de Iracema, em Fortaleza

O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, votou na manhã deste domingo (2), perto das 11h, em Fortaleza.

Ele compareceu ao local de votação, na Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), bairro Praia de Iracema, ao lado da família e do candidato ao Governo do Ceará, Roberto Cláudio (PDT). O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira, também o acompanhou.

Esta é a quarta vez que Ciro Gomes concorre à presidência do País. Ex-prefeito de Fortaleza, ex-governador do Ceará e ex-ministro, Ciro conseguiu, ao longo de sua trajetória, formar o seu próprio grupo político, junto com os seus irmãos, e se consolidar como uma importante liderança no Estado.

Ciro nasceu em Pindamonhangaba, em São Paulo, em 6 de novembro de 1957. Mudou-se ainda criança para o Ceará junto com seus pais, que decidiram voltar a Sobral, cidade-natal paterna.

Ao falar com a imprensa, Ciro disse que não pretende se candidatar novamente, caso não vença esta eleição, mas registrou que "essas coisas sempre podem mudar". "Se eu não vencer, quero ajudar a juventude a pensar as coisas sem a suspeição de uma candidatura".

Questionado se a ferida dos apoios políticos que ele esperava receber cicatrizaram, Ciro disse que "isso vai sangrar até os últimos dias".

Plano de governo

Em um documento de 26 páginas, Ciro destrincha suas propostas no plano de Governo, explicando como pretende financiar políticas públicas e manter o equilíbrio fiscal, defendendo, inclusive, reforma tributária e fiscal.

Veja alguns pontos: