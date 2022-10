Ciro Gomes parabeniza Lula pela vitória

O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória neste domingo (30). O pedetista fez oposição ao petista no primeiro turno, mas anunciou apoio no segundo turno.

"Cumprindo o saudável dever democrático, quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua vitória nas eleições recém apuradas. Desejo ao presidente eleito toda a felicidade na honrosa missão a si concedida pela maioria de nosso povo brasileiro", escreveu Ciro.

Mais cedo neste domingo, ao votar, Ciro demonstrou preocupação com o futuro do Brasil.

"Eu chego (para votar) com muita preocupação com o futuro próximo do País. O nível de radicalização, de divisão a que o sistema levou nosso povo é uma coisa que me preocupa gravemente. Espero muito que Deus abençoe essa grande nação e que qualquer que seja o eleito amanhã faça um esforço verdadeiro para reconciliar o nosso País".

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil