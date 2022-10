Cid Gomes fala em 'restabelecer relação entre PT e PDT' no Ceará, ao votar em Sobral

O senador Cid Gomes (PDT) votou no início da tarde deste domingo (30), em uma escola de Sobral, na região Norte do Ceará. Ele estava acompanhado da governadora Izolda Cela (sem partido). O pedetista aproveitou para defender uma reaproximação entre PT e PDT.

Cid estava com um adesivo do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O senador afirmou que está confiante e que acredita nas pesquisas de intenção de voto. "A única forma de você conseguir ter um diagnóstico diante de situações tão desiguais, é através de pesquisas", afirmou.

O senador apontou que seguiu a posição do PDT, de apoio à Lula no segundo turno. Ele ressaltou que, no primeiro turno, trabalhou para as candidaturas de seu irmão, Ciro Gomes (PDT), e do senador eleito Camilo Santana (PT).

"Agora no segundo turno, há uma decisão do partido nacionalmente de apoio à candidatura do Lula. E para além disso, é importante que a gente dê passos no sentido de restabelecer uma relação, que é uma relação que ao meu juízo tem feito bem ao Ceará nesses últimos 16 anos", afirmou, referindo-se à aliança entre PT e PDT no estado.

Os dois partidos racharam na decisão para a candidatura ao Governo do Ceará.

Ainda filiada ao PDT na época, Izolda Cela perdeu disputa interna do partido contra o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT), que acabou vencendo a disputa pela candidatura ao Governo do Ceará. O PT, então, optou pela candidatura própria de Elmano de Freitas (PT) e atraiu outros partidos da base governista insatisfeitos com a escolha do PDT.