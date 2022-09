Candidatos no Ceará já arrecadaram mais de R$ 170 mil por meio do financiamento coletivo; veja lista

Com o desafio de arrecadar recursos para a campanha eleitoral, alguns candidatos optam pelo financiamento coletivo, as conhecidas "vaquinhas virtuais" como forma de atrair a doação de eleitores para as candidaturas.

Segundo dados do Divulgacand, até esta quarta-feira (14), 20 candidatos do Ceará estavam arrecadando recursos por meio de empresas desta modalidade de financiamento. Somadas, as candidaturas receberam R$ 170.370,78, até a data citada.

A campeã de arrecadação é a candidata a deputada federal Mayra Pinheiro (PL), que arrecadou cerca de R$ 67,8 mil, segundo dados do Divulgacand.

Entre os partidos, o Psol é o que mais conta com candidatos usando o financiamento coletivo como forma de receber recursos: dos 20 candidatos listados, 12 integram o partido.

Além do Psol, candidaturas do Novo, PL, PSD, PT, Republicanos e União Brasil também estão utilizando empresas de crowdfunding para receber doações.

Quais as regras do financiamento coletivo?

O financiamento coletivo como forma de atrair recursos para as candidaturas está sendo usado pela terceira vez em uma campanha eleitoral. Estabelecido por meio de legislação em 2017, a primeira disputa que contou com arrecadação por este meio foi a de 2018.

Os candidatos que optarem por usar esta modalidade, precisam escolher entre empresas previamente cadastradas no Tribunal Superior Eleitoral.

De acordo com o calendário eleitoral, era possível iniciar a arrecadação desde o dia 15 de maio. Para receber os valores, os candidatos precisavam apresentar o pedido de registro de candidatura até o dia 15 de agosto, conforme a legislação determina.

As doações também possuem exigências, segundo a Justiça Eleitoral. A empresa de crowdfunding deve identificar cada doador e discriminar, individualmente, as quantias doadas às campanhas, a forma de pagamento e a data de contribuição.

Somente pessoas físicas podem doar e há um limite para a transferência pelo site, que não deve ser superior a R$ 1.604,10. Caso o valor seja superior, a doação deve ser por meio de transferência eletrônica ou cheque cruzado e nominal.

O valor mínimo para a doação é estabelecido pelos sites de financiamento coletivo ou pelos candidatos, mas costuma variar entre R$ 10 e R$ 20. Também devem ser emitidos recibos para cada doação.

Veja a lista dos candidatos que estão arrecadando recursos pelo financiamento coletivo

> Candidatos a deputado federal

Ailton Lopes (Psol): R$ 25.605,89

Anna Karina do Vozes feministas (Psol): R$ 8.772,51

Emanuel Mota (PSD): R$ 8.770

Gabriel Aguiar (Psol): R$ 6.339

João Alfredo (Psol): R$ 7.677,09

Lídia do Bora de Ruma (Psol): R$ 2.220

Maya Eliz (Psol): R$ 330

Mayra Pinheiro (PL): R$ 67.801,97

Roberta Menezes (Psol): R$ 1.885

Ronaldo Martins (Republicanos): R$ 80

Samuel Lima (Novo): R$ 580

> Candidatos a deputado estadual