Bolsonaro vota na Vila Militar, no Rio de Janeiro

Jair Bolsonaro, candidato à reeleição para a presidência da República pelo PL, votou na manhã deste domingo (2) na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

O presidente chegou ao local por volta de 8h50 e se disse confiante no resultado do pleito. " expectativa é de vitória hoje", disse.

Capitão da reserva do Exército, a trajetória de Bolsonaro na política começou em 1988, quando foi eleito para ocupar uma vaga na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

Dois anos depois, ele conquistou o seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados pelo estado do Rio de Janeiro, cujo os eleitores o reconduziram ao cargo por mais seis mandatos consecutivos. Com pautas ligadas ao conservadorismo, Bolsonaro tem polarizado a disputa com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), também candidato.

Aos 67 anos, ele não amargou nenhuma derrota nas urnas até o momento. Na sua trajetória política, já passou pelos partidos PDC, PPR, PPB, PTB, PFL, PP e PSL. Apesar de ter nascido em um distrito de Campinas, em São Paulo, no dia 21 de março de 1955, foi no Rio de Janeiro que fez sua base política-eleitoral.

Entre suas propostas, estão a ampliação do acesso às armas de fogo, privatização de estatais e liberdade de "uso responsável dos recursos naturais". Confira mais propostas no plano de Governo.

Plano de Governo de Bolsonaro

Com 48 páginas, o plano de Governo de Bolsonaro apresenta valores e princípios centrais do candidato, como defesa da liberdade e à vida, liberdade econômica, liberdade de expressão e uso responsável de recursos naturais, como guias para as propostas.

Dentre os projetos, estão: