Apresentadora Anne Barreto desmaia em debate para governador de Pernambuco; veja vídeo

A jornalista Anne Barreto, da TV Jornal, desmaiou no momento em que mediava o debate com os candidatos ao governo de Pernambuco. No momento do ocorrido, o candidato Danilo Cabral (PSB) respondia uma pergunta, quando se ouviu um barulho no estúdio. Assustados, todos os candidatos saíram dos seus postos e foi possível ouvir alguém dizendo "deita ela". (veja no vídeo abaixo)

Em nota publicada nas redes sociais, a TV Jornal, filiada do SBT, afirmou que a apresentadora Anne Barretto teve uma "indisposição e já foi atendida". O debate seguiu sendo mediado pelo colunista Igor Maciel.

"Desejamos pronta recuperação a Anne Barretto", afirmou a emissora.