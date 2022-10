Após vitória de Lula, Eduardo Girão critica o TSE e afirma: 'tempos difíceis nos esperam'

O senador Eduardo Girão (Podemos) se manifestou após a vitória de Lula (PT) na disputa eleitoral pela presidência da República. Ele era o único senador cearense apoiando a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições.

Girão criticou o Tribunal Superior Eleitoral, citou que é possível aprender pela "dor" ao optar por "caminhos equivocados" e também defendeu que o Senado não pode continuar a ser uma casa legislativa "omissa".

"A consequência da escolha de hoje vai repercutir sim durante um bom tempo, mas tenhamos em mente: nada é eterno", disse o senador em publicação no Instagram. "Aprendi nesta vida que existem sempre duas maneiras de evoluir; Ou pelo Amor, quando tomamos a decisão certa ou pela dor quando optamos por caminhos equivocados".

Um dos defensores do impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal, o senador disse que o Senado não "pode continuar mais omisso diante da escalada de arbitrariedades cometidas por alguns ministros do STF".

Ele também criticou o Tribunal Superior Eleitoral, a quem acusou de "uma condução tendenciosa" e de "censuras típicas de uma ditadura", mas sem citar exemplos dessa conduta por parte da Justiça Eleitoral.

Ele disse ainda que a eleição de Lula para o terceiro mandato no Palácio do Planalto representa "tempos difíceis" para o País.

"Tempos difíceis nos esperam sim, mas tenho Fé e Esperança que sairemos mais fortes de tudo isso. Continuarei servindo – no limite de minhas forças – como Senador", ressaltou.

