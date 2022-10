Apoiadores de Bolsonaro promovem carreata no último dia de campanha em Fortaleza neste sábado (29)

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, foram às ruas de Fortaleza neste sábado (29) para realizar o último ato de campanha da eleição presidencial que será decidida neste domingo (30).

Uma carreata com direção à Praça Portugal saiu da avenida Alberto Craveiro por volta das 15h, com a participação de militantes e políticos da direita. Eleitores trajados de verde e amarelo e com bandeiras de Bolsonaro participaram do evento em seus carros e motocicletas.

Aposta em crescimento de Bolsonaro

O deputado estadual eleito Sargento Reginauro (União Brasil), presente na carreata, aposta em um crescimento expressivo de Jair Bolsonaro entre os eleitores do Ceará. Segundo o atual vereador, "apesar de ser muito difícil", a virada do presidente no território cearense "não é impossível".

"Nós temos sim uma previsão de um crescimento muito grande do presidente no Ceará, principalmente porque o segundo turno virou uma disputa direta, mais franca, sem interferência dos candidatos ao governo e ao senado e dos candidatos a deputado. Agora vamos ter uma eleição mais livre", afirma

Legenda: Eleitores trajados de verde e amarelo e com bandeiras de Bolsonaro participaram do evento em seus carros e motocicletas. Foto: Kid Júnior

Reginauro ainda pondera que haverá uma "abstenção natural de eleitores do candidato Lula", pela ausência de candidaturas proporcionais: "Essa abstenção naturalmente é do outro candidato, porque o eleitor do Bolsonaro é ideológico e convicto. Ele vai votar de qualquer forma".

O também deputado estadual eleito Carmelo Neto (PL) corrobora o posicionamento de Sargento Reginauro. Ele cita que na eleição de 2018 Bolsonaro cresceu "mais de 30%" entre o primeiro e o segundo turno. O parlamentar diz que tem "certeza que esse número vai se repetir".

"A eleição vai ser decidida por muito pouco. É difícil você dizer que vai ser por Minas [Gerais] ou por São Paulo. Pode ser inclusive pelo Ceará, apesar de ser difícil ganhar do Lula no Ceará. Essa quantidade superior de votos que o presidente vai ter pode sim ser essencial para que a vitória venha amanhã", comenta o vereador.

Sobre uma expectativa de resultados, Carmelo declara que a campanha trabalhar "para virar voto até o último minuto". "Percorremos o estado do Ceará e conquistamos a adesão de prefeitos e deputados que não se manifestaram no primeiro turno e agora estão se manifestando".

Segundo turno das eleições

O segundo turno das eleições ocorre neste domingo (30). Das 8h às 17h, eleitores vão às urnas escolher o próximo presidente e, em 12 estados, os novos governadores.

Todas as cidades seguem o horário de Brasília, independentemente do fuso-horário. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga, a partir das 17h, os resultados das eleições.