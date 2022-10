Alexandre de Moraes derruba investigações da PF e do Cade sobre institutos de pesquisa

Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tornou sem efeito — nesta quinta-feira (13) — a abertura de inquéritos para investigar os institutos de pesquisa. As informações são do G1.

O presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Macedo, e a Polícia Federal (PF) tinham determinado as apurações sob a afirmativa de que as entidades erraram de maneira semelhante o resultado da votação no 1º turno, do dia 2 de outubro, para presidente da República.

Em decisão, Moraes afirmou que cabe à Justiça Eleitoral a fiscalização das entidades de pesquisa. Segundo o ministro, os envolvidos podem impugnar, e a Justiça "agir com o exercício de poder de polícia para garantir a legitimidade do pleito".

Moraes apontou que as determinações do Cade e da PF "são baseadas, unicamente, em presunções relacionadas à desconformidade dos resultados das urnas" e que não apresentam "indicativos mínimos" de "práticas de procedimentos ilícitos".

O presidente do TSE apontou ainda que a abertura das investigações "parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral manifestada pelo chefe do Executivo e candidato a reeleição" e que tais medidas poderiam caracterizar "desvio de finalidade e abuso de poder por parte de seus subscritores".

O que diziam as pesquisas

Legenda: No primeiro turno, Lula saiu na frente, com 48,43% dos votos válidos, já Bolsonaro teve 43,20% Foto: Divulgação

Na última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno, divulgada no sábado (1º), Jair Bolsonaro (PL) aparecia com 36% dos votos válidos. Pela margem de erro, poderia ter de 34% a 38%. Já Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia com 50% dos votos válidos. Pela margem de erro, tinha de 48% a 52%.

Já a pesquisa Ipec mostrava Lula com 51% e Bolsonaro com 37%.