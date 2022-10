27 deputados no Ceará concentraram mais de 30% dos votos em um único município

Na corrida por uma vaga no Legislativo, políticos usam diferentes estratégias: há parlamentares que tentam capilarizar a influência em todo o Estado e outros que apostam em um bom desempenho em um único município ou região para tentar garantir vantagem na disputa.

No Ceará, ao menos 27 deputados eleitos deram demonstração dessa força nas bases municipais e obtiveram votação igual ou superior a 30% em uma única cidade no último pleito, em 2 de outubro. Há, inclusive, postulantes que tiveram cerca de 80% dos votos concentrados em um município.

Ao todo, dos 46 deputados estaduais eleitos no Ceará, 22 conseguiram igualar ou superar esse índice de 30% votos em uma só localidade. Entre os federais, que disputaram 22 vagas, cinco tiveram um desempenho significativo em uma única cidade, conforme dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Pesquisadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia da Universidade Federal do Ceará (Lepem/UFC), Paula Vieira aponta que é possível considerar dois grupos de parlamentares.

Paula Vieira Pesquisadora do Lepem/UFC “Para analisar essa distribuição de votos, dividimos entre deputados que têm uma base territorial e deputados que têm uma base ideológica. Os votos ideológicos tendem a ser mais concentrados em áreas metropolitanas e pulverizados ao longo do resto do território. Já o voto territorial tende a ser concentrado em municípios específicos, normalmente do Interior, com alguma complementação nessas áreas de regiões metropolitanas”

“Tanto deputados estaduais quanto federais possuem alguns municípios com predominância de votos, principalmente aqueles que têm uma trajetória política no Interior. Eles concentram-se para que todo aquele território tenha possibilidade de votar neles, é uma disputa do ponto de vista territorial, e, muito possivelmente, tem um cálculo de quantos habitantes existem nesses territórios para ver qual é o potencial eleitoral”, acrescenta.

DEPUTADOS ESTADUAIS

Entre os deputados estaduais, há uma maior concentração de parlamentares com desempenho acima de 30% dos votos em um município. Neste grupo, estão também candidatos que chegaram a ter mais de 80% dos votos de eleitores registrados em uma só cidade.

Para Paula Vieira, essa estratégia pode funcionar “porque são os candidatos que já têm vínculo com aquele território, não é um risco”. “A estratégia é ter os votos nessas localidades, onde já há uma trajetória política, porque já se sabe que tem uma uma adesão dos eleitores. A partir daí, busca-se ampliar para outras cidades ao redor ou ser visto nas regiões metropolitanas mais próximas”, afirma a pesquisadora.

22 deputados estaduais tiveram mais de 30% dos votos concentrados em um único município

EMÍLIA PESSOA (PSDB)

Município: Caucaia

Percentual de votos oriundos do município: 80,1%

A deputada estadual eleita Emília Pessoa teve 80,1% dos 33,2 mil votos na última eleição na cidade de Caucaia. O desempenho da parlamentar não é à toa. Ela disputou a Prefeitura da Cidade em 2020, ficando em terceiro lugar. Atualmente, ela é secretária da Educação do município, além de já ter sido vereadora. Emília também é prima da deputada federal eleita Fernanda Pessoa (União) e sobrinha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União).

ANTÔNIO HENRIQUE (PDT)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 79,2%

Dos 67,1 mil votos que obteve na última eleição, o deputado estadual eleito Antônio Henrique recebeu 79,2% dos eleitores da Capital. O político é presidente da Câmara Municipal de Fortaleza e está no quarto mandato na Casa. Ele é um dos principais aliados do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT).

LARISSA GASPAR (PT)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 77,2%

Eleita com 37,8 mil votos, a petista Larissa Gaspar (PT) teve 77,2% dos votos em Fortaleza. A parlamentar exerce o cargo de vereadora de Fortaleza. Ela também já comandou órgãos na Prefeitura de Fortaleza voltados às mulheres e aos direitos humanos.

RENATO ROSENO (Psol)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 73,7%

O deputado estadual Renato Roseno foi reeleito com cerca de 83 mil votos, sendo 73,7% dos eleitores de Fortaleza. Militante em prol dos direitos humanos, ele já foi candidato ao Governo do Ceará e à Prefeitura de Fortaleza. Foi candidato a deputado em 2010 e 2014, sempre entre os mais bem votados da Capital.

FERNANDO HUGO (PSD)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 70,5%

Decano da Assembleia Legislativa do Ceará, Fernando Hugo foi reeleito com 36,8 mil, sendo 70,5% deles de eleitores da Capital. O político tem um histórico de atuação como médico na região de Messejana, onde está sua base eleitoral. O parlamentar exerce mandato no Legislativo estadual desde 1990.

APÓSTOLO LUIZ HENRIQUE (Republicanos)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 63,8%

Reeleito com 35,1 mil votos, o deputado estadual Apóstolo Luiz Henrique teve 63,8% dos votos concentrados na Capital. O político vai para o segundo mandato. Ele tem um histórico de atuação como líder religioso na Capital.

CARMELO NETO (PL)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 63,2%

Vereador de Fortaleza, Camelo Neto foi o candidato à Assembleia Legislativa do Ceará mais bem votado, com 118,6 mil votos. Desse total, 63,2% foram em Fortaleza. O político é um dos nomes mais próximos ao presidente Jair Bolsonaro no Ceará e defensor de pautas conservadoras.

SARGENTO REGINAURO (União Brasil)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 54,7%

Vereador de Fortaleza pelo segundo mandato, Sargento Reginauro recebeu 41,6 mil votos para ser eleito deputado estadual no Ceará. Desse total, 54,7% foram de eleitores de Fortaleza. O político também é um forte aliado do deputado federal Capitão Wagner (União), que já disputou a prefeitura de Fortaleza duas vezes.

DAVID DURAND (Republicanos)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 51,4%

Pastor evangélico, David Durand foi reeleito para o terceiro mandato com 78,4 mil votos, sendo 51,4% desse total de eleitores da Capital. O político tem atuação como liderança religiosa na Capital.

5 deputados federais tiveram mais de 30% dos votos concentrados em um único município

DEPUTADOS FEDERAIS

Entre deputados federais, cinco parlamentares superam a marca de mais de 30% dos votos em um mesmo município – sendo dois deles com mais de 50% dos eleitores concentrados na Capital. Para a pesquisadora Paula Vieira, a pulverização dos votos desses candidatos a cargos federais é mais efetiva, na maioria dos casos, porque a disputa é mais acirrada.

“É preciso de mais votos para atingir o quociente partidário e individual, que é um pouco mais alto, então, esses candidatos precisam de uma maior distribuição de votos, principalmente porque há muita competitividade nas regiões metropolitanas”, conclui.

LUIZIANNE LINS (PT)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 65,5%

Ex-prefeita de Fortaleza por dois mandatos, a deputada federal Luizianne Lins foi reeleita com 182,2 mil votos, sendo 65,5% dos eleitores da Capital. Quadro tradicional do PT do Ceará, a parlamentar já disputou quatro vezes a prefeitura de Fortaleza, sendo eleita duas vezes, em 2004 e 2008.

CÉLIO STUDART (PSD)

Município: Fortaleza

Percentual de votos oriundos do município: 52,4%

Militante da causa animal, o deputado Célio Studart obteve 205,1 mil votos no pleito deste ano, desempenho que garantiu a ele a reeleição. Desse total de eleitores, 52,4% são de Fortaleza. O político já foi vereador de Fortaleza e disputou, em 2020, a Prefeitura da Capital.