Eleição para governador do Ceará só se definiu no 2º turno duas vezes, desde a Constituição de 1988

No domingo, 2 de outubro, milhares de eleitores do Ceará devem ir às urnas para escolher quem comandará a presidência da República, o governo do Estado e ocupará vagas no parlamento estadual e federal. A disputa pelo governo em 2022 tem sido bastante competitiva e pesquisas de intenção de voto indicam que o Ceará, provavelmente, terá segundo turno. Se assim for, a definição, de fato, deve ocorrer só dia 30 de outubro.

Mas, qual o histórico das disputas? Quantas vezes a eleição para governador do Ceará se definiu no 1º turno?

Desde 1988, quando a Constituição Federal estabeleceu o segundo turno nas eleições, o Ceará passou por 8 pleitos para eleger o governo estadual. Desse total, em somente 2 eleições, a de 2002 e de 2014, o governador do Ceará precisou de um segundo turno.

Disputas no segundo turno

Nesses dois pleitos, os primeiros turnos tiveram algumas características distintas. Em 2002, havia 7 candidatos ao executivo estadual. Já em 2014 foram apenas 4. Mas, ambas as eleições tiveram aspectos de competitividade semelhantes.Em 2002, venceu Lúcio Alcântara (à época, no PSDB), e em 2014, Camilo Santana (PT), em seu primeiro mandato.

Em 2002, Lúcio teve 49,78% dos votos no primeiro turno e disputou o segundo turno com o José Airton (PT), que no primeiro registrou 28,32%, votos. Na segunda etapa, eles protagonizaram a disputa mais acirrada ao governo do Ceará da história recente.

No segundo turno, Lúcio teve apenas 3.047 votos a mais que José Airton. Em termos proporcionais, Lúcio registrou 50,04% e José Airton 49,96% dos votos válidos.

Legenda: Fac-símile das capas do Diário do Nordeste pós-primeiro turno dsa eleições de 2002 e 2014 Foto: Arquivo Diário do Nordeste

Já em 2014, Camilo Santana teve 47,81% votos válidos no primeiro turno e disputou o segundo com Eunício Oliveira (à época, no PMDB que hoje é MDB), que na primeira etapa conquistou 46,41% do eleitorado.

No segundo turno, Eunício manteve, de certo modo, a proporção e ficou com 46,65% dos votos válidos. Já Camilo Santana venceu com 53,35%. Em números absolutos, o petista teve 303 mil votos a mais que o oponente.

A coordenadora do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) e professora do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará (UFC), Monalisa Soares, explica que os cenários de segundo turno, em geral, ocorreram quando se observou uma possibilidade de fortalecimento das oposições e um tensionamento do situacionismo.

Mas, ela destaca que é preciso observar as condições. Em 2002, afirma ela, “nós vínhamos de um governo Tasso eleito e reeleito e que, portanto, com a candidatura do Lúcio (Alcântara) tinha a continuidade do ‘tassismo’, mas o segundo turno é catapultado por uma mudança da eleição nacional, a do Lula.E essa competitividade local é puxada pela eleição nacional”.

Já em 2014, analisa ela, embora o cenário também fosse de transição do segundo mandato do governador Cid Gomes, a disputa foi diferente de 2002 e mais semelhante com a atual. “Quando tem uma disputa a partir de uma cisão dentro da grande coalizão, que tinha os Ferreira Gomes, o MDB, o PT e outros. Vamos ter a escolha do Camilo como o candidato e o Eunício rompendo”, completa.

Quando há segundo turno?

No Brasil, a Constituição Federal estabelece que o segundo turno só pode ocorrer na escolha de presidente, governadores e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Logo, senadores, deputados federais e estaduais, vereadores, prefeitos de municípios com menos de 200 mil eleitores são eleitos em uma única votação.

Foto: Fabiene de Paula

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no caso da eleição para cargos como presidente e governador, o chamado sistema eleitoral majoritário adota o critério da maioria absoluta de votos.

Logo, para ser eleito governador, por exemplo, não basta o candidato simplesmente obter mais votos do que seus concorrentes, ele deve conquistar mais da metade dos votos válidos (excluídos os votos em branco e os votos nulos).

Nesse sistema, se a maioria absoluta dos votos válidos for obtida já em primeiro turno, o candidato é considerado eleito não sendo preciso realizar o segundo turno.

Se nenhum candidato atingir a votação suficiente, há necessidade de segundo turno, que ocorre apenas com os dois candidatos mais votados no primeiro turno. Nesse segundo momento, é considerado eleito o candidato que conseguir a maioria dos votos válidos.

Vencedores no primeiro turno

Por outro lado, os eleitores do Ceará já definiram, desde 1988, o nome do governador no primeiro turno em 6 ocasiões.

Em 1990, com a eleição de Ciro Gomes (à época do PSDB, hoje no PDT) com 54,32%;

(à época do PSDB, hoje no PDT) com 54,32%; Em 1994, com a vitória de Tasso Jereissati (PSDB) com 55,32%;

(PSDB) com 55,32%; Em 1998, com a reeleição de Tasso Jereissati , com 62,71% dos votos;

, com 62,71% dos votos; Em 2006, com a primeira eleição de Cid Gomes (à época PSB e hoje PDT) ao governo com 62,38%;

(à época PSB e hoje PDT) ao governo com 62,38%; Em 2010 com a reeleição de Cid Gomes com 62,31% do eleitorado;

com 62,31% do eleitorado; Em 2018 com o êxito de Camilo Santana (PT), com 79,96% dos votos.

De todos os pleitos desde 1988, quando a Constituição Federal estabeleceu o segundo turno, Camilo Santana foi o governador que teve o melhor desempenho ao vencer no primeiro turno, com 79,96% dos votos. O segundo colocado, na eleição de 2018, General Theophilo, candidato do PSDB, à época, alcançou 11,30% dos votos.

Eleições “pouco competitivas”

“Nós temos eleições, no geral, pouco competitivas porque pós-redemocratização os grupos políticos fizeram um esforço muito acentuado para formar grandes coligações e grandes consensos”, avalia o cientista político, professor universitário e também pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem), Cleyton Monte.

De acordo com ele, no Ceará temos como exemplos desses grandes consensos, “a era Tasso” e, posteriormente, “o grupo dos Ferreira Gomes”. “Essas grandes alianças acabam dificultando disputas mais competitivas. Porque temos formação de blocos e esses blocos acabam lutando pela manutenção do governismo”, completa ele.

No retrospecto no Ceará, quem liderou o primeiro turno, acabou vencendo o segundo. Mas, ressalta Cleyton, “o segundo turno é uma outra eleição. Porque há uma recomposição de forças”. Ele explica que na segunda etapa há uma nova negociação entre os partidos e pode também ocorrer perdas de votos.

Cleyton Monte Pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) “Chegar em primeiro lugar no segundo turno, fortalece. Mas, não podemos tomar o resultado do primeiro turno como certo para o segundo”.

Na campanha de 2022, ele ressalta que o cenário é “bem particular”, com uma dinâmica imprevisível, competitiva e nacionalizada.

Cleyton Monte Pesquisador do Laboratório de Estudos sobre Política, Eleições e Mídia (Lepem) “Temos três candidaturas no Estado que acabam sendo percebidas como representantes das três principais candidaturas nacionais. O rompimento da aliança governista. Então, o desgaste do governismo. São fatores que trazem elementos novos e mais competitividade para a disputa”.

Nas eleições de 2022, a pesquisadora do Lepem, Monalisa Soares, destaca que houve o retorno da competitividade por alguns fatores: “uma organização longeva da oposição”, já que, diz ela, Capitão Wagner “é um candidato que vem se organização para essa posição de oposição e tem a vantagem do racha interno do próprio grupo PDT e PT”.

Além disso, ela reitera que o segundo turno é “uma outra eleição”, e acrescenta que “geralmente, quem consegue acumular forças para chegar em vantagem no segundo turno, tem as maiores tendências de vitórias. Mas a margem de diferença é sempre importante”, pondera.

Ela destaca que há situações fora do Ceará nas quais “candidatos que foram ao segundo turno em primeiro lugar, e numa convergência de várias outras forças acabaram derrotados”.

Antes da Constituição

Nos anos de 1980 o Brasil ainda vivenciava os primeiros passos da redemocratização após mais de duas décadas de ditadura militar, sem eleições diretas. Mas, antes da promulgação da Constituição de 1988, os estados realizaram pleitos diretos para o governo estadual. A primeira eleição direta para presidente pós-regime militar só ocorreu em 1989.

No Ceará, dois pleitos aconteceram antes da Constituição, em 1982 e 1986. O primeiro governador depois da abertura política, foi Gonzaga Mota, eleito pelo PDS com 70,16% dos votos. Já na eleição de 1986, Tasso Jereissati (na época no antigo PMDB) foi o vencedor com 61,46%.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil