Eleição do Conselho Tutelar 2023 divulga resultado em Fortaleza após recontagem de votos

O Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza (Comdica) e a Comissão Especial do Processo de Escolha dos Novos Conselheiros Tutelares de Fortaleza realizaram, neste sábado (7), na Academia do Professor, a recontagem de votos para a eleição dos novos conselheiros tutelares da Capital.

Apesar do incremento significativo no número de votos de diversos candidatos, apenas um candidato previamente eleito, Wemerson Olveira, saiu das vagas titulares. Com as alterações, um dos suplentes se tornou titular: Luciano Lima, que havia ficado em 61º lugar e, com a recontagem, ocupou a 57ª vaga.

Assim como no domingo passado, foram eleitos 120 conselheiros, sendo 60 deles para vagas titulares e 60 suplentes. A homologação sairá na próxima segunda-feira (9). Os 60 conselheiros mais votados devem assumir seus cargos em 10 de janeiro de 2024.

A recontagem de votos, inicialmente prevista para começar às 9h, começou por volta das 9h33, e foi transmitida ao vivo pelo perfil do Instagram do Comdica. Na ocasião, foi feita a leitura em tempo real dos boletins das 474 urnas eletrônicas disponibilizadas pela Justiça Eleitoral para a votação por meio da plataforma IntegraVoto, idealizada e cedida pelo Ministério Público do Estado de Tocantins (MPTO).

Legenda: Candidatos estiveram presentes na recontagem dos votos Foto: Fabiane de Paula

Os candidatos e demais presentes puderam acompanhar a leitura por meio de um painel que, após zerar a votação de todos os candidatos, mostrou em tempo real quantos votos cada um recebeu. O sistema IntegraVoto funciona por meio de um código de segurança vinculado ao portal do Governo Federal e também contabilizou, neste pleito, as votações de Tocantins, Acre e Maranhão.

Confira a lista completa de conselheiros eleitos:

Irene Lima Germana Mesquita Professora Celia Alves Tia Chinot Getúlio Mendes Wellen Monte Adriana Lima Rafaele Gurgel Fabyano Rufino Fatinha Poderosa Kelvia Queiroz Artur Freitas Welton Rolim Tia Neta Alannet Magda Costa Flauber Dutra Watson Veras Andresa Kuki Mirton Marques Isabel Mesquita Fátima Silva Jaydson Almeida Danilo Ribeiro Leide Daiana Cláudia Marques Rubens Sá David Félix Edilene Pessoa Robério Filho Lorena Moura Edna Santos Wescley Sacramento Adrielly Teixeira Átila Melo Paulinho Liderança Fátima Garcia Jorge Aragão Roberta Valonha Angélica Gomes Jeany Sales Júnior Periferia Débora Nogueira Henrique Jefferson Henrique Nill Souza Camilla Pimentel Francisco Clayton Silva Patrícia de Castro George Marconi Neusa Maia Otayanne Rodrigues Loiola Rodrigues Prof. Alison BDL Joab Maia Alison Gadelha Luana Mota Luciano Lima Werison Oliveira Rodolfo da Silva Gomes Fabrício Matias

Por que houve recontagem?

A anulação do resultado da eleição ocorreu após o Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) receber mais de 30 denúncias de irregularidades na votação, que ocorreu no último domingo (1º). Boca de urna, propaganda irregular, abuso de poder religioso e transporte irregular de eleitores estão entre as infrações detectadas.

Ao longo do dia de eleição, foram registrados diversos outros transtornos, como a ausência de mesários, substituições de urnas e trocas de colégios eleitorais - situações que acabaram ampliando o tempo de votação.

Porém, o principal motivo para a recontagem foi a identificação de erros no sistema de apuração dos votos, fato comunicado oficialmente pelo Comdica na última quinta-feira (5). Segundo o órgão, o programa responsável pela contagem descartou as casas centesimais dos totais de votos dos candidatos.

*Com informações de Bruno Leite