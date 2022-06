Élcio Batista decreta luto oficial de três dias em Fortaleza após morte de Rosa da Fonseca

O prefeito em exercício de Fortaleza, Élcio Batista (PSB), decretou nesta quinta-feira (2) luto oficial de três dias pelo falecimento da ex-vereadora e fundadora do movimento Crítica Radical, Rosa da Fonseca. Ela lutava contra um câncer de ovário e morreu vítima de insuficiência respiratória aguda nesta quarta-feira (1º), aos 73 anos.

"Rosa foi uma grande lutadora das causas sociais, tendo como marca de sua trajetória, a coerência política e a integridade em suas ações", escreveu Élcio nas redes sociais.

O prefeito em exercício disse ainda que Rosa "sempre lutou e acreditou" e que "será sempre lembrada na hitória da política do Ceará como Rosa do Povo".

Também em homenagem a ex-militante, a sessão da Câmara Municipal de Fortaleza foi levantada, nesta quinta-feira (2).

Com o anúncio do levantamento da sessão pelo 1º vice-presidente da Casa, vereador Adail Junior (PDT) - que presidia a sessão no início desta manhã - nenhum projeto que estava na pauta chegou a ser lido, e o expediente foi suspenso.

Antes de levantar a sessão, Adail leu a biografia da ex-parlamentar da Capital e destacou a luta de Rosa em prol da inclusão da mulher na política, em um dos contextos mais difíceis do País, ainda na ditadura militar. Também foi feito um minuto de silêncio em homenagem à militante.