Élcio Batista decreta luto de três dias em Fortaleza após morte do pai de Roberto Cláudio

O prefeito de Fortaleza em exercício, Élcio Batista (PSB), decretou luto oficial de três dias no Município em decorrência da morte do ex-reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Roberto Cláudio Frota Bezerra. Ele faleceu nesta sexta-feira (13), aos 75 anos.

O ex-reitor era pai do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e do suplente de senador Prisco Bezerra, ambos do PDT. Diversos políticos do Ceará prestaram homenagem após a morte.

"É com muita tristeza que desejamos ao ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio e toda sua família muita força nesse momento. Roberto Cláudio Frota Bezerra foi um homem que teve uma trajetória inspiradora. Um grande professor e pesquisador que tivemos na nossa cidade e estado", disse o prefeito em exercício.

O luto oficial tem início nesta sexta-feira (13) e se encerra no domingo (15). O velório deve acontecer no sábado (14), na Reitoria da UFC.

Biografia

Formado engenheiro agrônomo em 1968, Roberto Cláudio Frota Bezerra era também especialista e mestre em Estatística pela Universidade de São Paulo (USP). Nos Estados Unidos, ele foi professor e pesquisador visitante na área de Estatística Computacional.

Em 2002, o ex-reitor foi homenageado com o troféu Sereia de Ouro. Em 2017, Roberto Cláudio lançou o livro "Minha Universidade, minha história", escrito em parceria com o jornalista Italo Gurgel, na qual narra as mais de três décadas em que esteve na UFC.