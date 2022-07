Eduardo Bolsonaro ganha bolo de aniversário decorado com arma de fogo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro (PL), completou 38 anos de idade nesta segunda-feira (11). Para comemorar a vida do parlamentar, a esposa dele, Heloísa, o presentou com um bolo decorado com a réplica comestível de arma de fogo e publicou nas redes sociais.

"A sua vida nos enche de alegria e orgulho! Que Deus derrame suas bênçãos e te conceda muita saúde, pra vivermos sempre bem juntinhos", escreveu Heloísa no Instagram.

Arma de fogo e projéteis comestíveis

O bolo inteiro tem o formato de uma caixa quadrada de aspecto envelhecido, semelhante à uma caixa de madeira. Dentro, junto à arma, e ao redor da caixa, estão projéteis também comestíveis.

Legenda: Bolo de aniversário de Eduardo Bolsonaro. Foto: Reprodução/Instagram

Na primeira foto da postagem, o deputado aparece junto à esposa e à filha, a quem segura no colo para apagar as velas do bolo.

Apoio ao armamento

No último sábado (9), segundo o Metrópoles, Eduardo Bolsonaro participou do 3º Encontro Nacional pela Liberdade Proarmas, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O ato ocorreu justamente no Dia Mundial pelo Desarmamento.

Ainda de acordo com o portal, Bolsonaro é um dos parlamentares que mais apresentaram propostas de lei relacionadas ao assunto em seu mandato, entre 2019 e 2022.