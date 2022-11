Edir Macedo defende 'perdão' de fiéis a Lula após eleições: 'ganhou segundo a vontade de Deus'

O presidente da Igreja Universal do Reino de Deus, bispo Edir Macedo, sugeriu em um vídeo publicado nesta quinta-feira (3), nas redes sociais, que os brasileiros devem perdoar o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), Macedo mencionou um episódio que viveu com uma fiel. Ele narra que a mulher, orando, disse que perdoava Lula e “todo o mal que ele fez para o Brasil”.

"Ela orou, ela ficou livre, liberta. Foi maravilhoso. Você também não deve guardar qualquer ressentimento”, pontuou o bispo.

Apoio a Bolsonaro

Ainda no vídeo, o presidente da Universal assegurou ter orado pela vitória do aliado, Jair Bolsonaro, mas, “Deus fez a vontade dele”. “A escolha foi da maioria que votou. Então, não podemos ficar com mágoa porque é isso que o diabo quer”, disse. “Bola para frente, vamos olhar para frente.”

Na gravação, ele também pede aos fiéis que não guardem mágoas: “O diabo quer que o Brasil fique com ódio do Lula, mas ele ganhou e acabou. Ele, supostamente, ganhou segundo a vontade de Deus. Vamos tocar nosso barco, o sentimento de mágoa só faz destruir. Como você pode perdoar? Ora pela pessoa que magoou você”, disse o bispo.