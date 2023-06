É crime discriminar políticos? Entenda projeto e veja posição de deputados cearenses

A Câmara dos Deputados aprovou, nessa quarta-feira (14), o projeto de lei 2720/23, que criminaliza a discriminação de pessoas "politicamente expostas". A matéria tipifica o crime de negar a abertura ou manutenção de conta e concessão de crédito a esse grupo, que inclui magistrados, políticos e servidores comissionados.

O texto agora precisa receber aval do Senado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na Câmara dos Deputados, o projeto da deputada Dani Cunha (União-RJ), filha do ex-deputado Eduardo Cunha, foi aprovado na forma de substitutivo do relator, deputado Cláudio Cajado (PP-BA), por 252 votos a favor e 163 contra.

O texto estabelece pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa para quem negar a abertura de conta ou sua manutenção ou mesmo a concessão de crédito ou outro serviço a pessoas “politicamente expostas". Além de magistrados do Judiciário, parlamentares e mandatários do Executivo, a matéria beneficia servidores comissionados e até pessoa jurídica controlada por pessoa politicamente exposta.

Veja como votaram os deputados do Ceará:

André Figueiredo (PDT) — Sim

Domingos Neto (PSD) — Sim

Enf. Ana Paula (PDT) — Sim

Eunício Oliveira (MDB) — Sim

Fernanda Pessôa (União) — Sim

José Guimarães (PT) — Sim

Luizianne Lins (PT) — Sim

Matheus Noronha (PL) — Sim

Mauro Benevides Filho (PDT) — Sim

Moses Rodrigues (União) — Sim

Yury do Paredão (PL) — Sim

André Fernandes (PL) — Não

Célio Studart (PSD) — Não

Dayany Bittencourt (União) — Não

Dr. Jaziel (PL) — Não

Idilvan Alencar (PDT) — Não

Leônidas Cristino (PDT) — Não

AJ Albuquerque (PP) — Não votou

Danilo Forte (União) — Não votou

José Airton (PT) — Não votou

Júnior Mano (PL) — Não votou

Luiz Gastão (PSD) — Não votou

O projeto ainda abrange as pessoas que estejam respondendo à investigação preliminar, termo circunstanciado, inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, ou pessoas que figurem como rés em processo judicial em curso (sem trânsito em julgado).

Na prática, o projeto muda a lei sobre o processo administrativo sancionador das instituições financeiras (Lei 13.506/17) para exigir a apresentação de documento escrito a quem teve a abertura ou manutenção de conta ou a concessão de empréstimo negadas.

Quanto ao crédito, o documento deve conter motivação técnica idônea e objetiva para a recusa, não podendo alegar recusa somente pela condição de pessoa politicamente exposta.

São classificadas como pessoas politicamente expostas:

Detentores de mandatos eletivos dos poderes Executivo e Legislativo da União;

Ministro de Estado ou equiparado;

Ocupante de Cargo de Natureza Especial ou equivalente no Poder Executivo da União;

Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta no Poder Executivo da União;

Ocupante de cargos de Direção e Assessoramento Superior (DAS) de nível 6 ou equivalente no Poder Executivo da União;

Membros do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, dos tribunais superiores, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do Trabalho, dos tribunais regionais eleitorais, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal;

Membros do Conselho Nacional do Ministério Público, procurador-geral da República, vice-procurador-geral da República, procurador-geral do Trabalho, procurador-geral da Justiça Militar, subprocuradores-gerais da República e procuradores-gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal;

Membros do Tribunal de Contas da União, procurador-geral e subprocuradores-gerais do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União;

Presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos;

Governadores, vice-governadores, secretários de estado e do Distrito Federal, deputados estaduais e distritais, presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta estadual e distrital e presidentes de tribunais militares, de Justiça, de Contas ou equivalentes de estado e do Distrito Federal;

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, secretários municipais, presidentes ou equivalentes de entidades da administração pública indireta municipal e presidentes de tribunais de contas de municípios ou equivalentes.

No exterior

O texto de Claudio Cajado também considera politicamente expostas e abrangidas pelo projeto aquelas pessoas que sejam, no exterior:

Chefes de Estado ou de governo;

Políticos de escalões superiores;

Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores;

Oficiais generais;

Membros de escalões superiores do Poder Judiciário;

Executivos de escalões superiores de empresas públicas; e

Dirigentes de partidos políticos.

Empresas e familiares

O projeto de lei também beneficia pessoas jurídicas das quais elas participam, os familiares e os estreitos colaboradores. São considerados familiares os parentes, na linha direta, até o segundo grau, o cônjuge, o companheiro, a companheira, o enteado e a enteada.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil