Domingos Filho vai a Brasília para debater estratégias para 2022 com Gilberto Kassab

Presidente do PSD no Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho esteve em Brasília, nesta quarta-feira (15), para reunião com o presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab.

"Conversamos sobre cenários e perspectivas das eleições de 2022 no âmbito nacional e estadual da legenda", escreveu o cearense, nas redes sociais.

Domingos Filho não é o único dirigente partidário estadual que dialoga com o comando nacional de sua respectiva sigla na capital federal. O presidente do DEM no Ceará, Chiquinho Feitosa, também se reuniu nesta quarta com ACM Neto.