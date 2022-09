Discussão sobre projeto de isenção fiscal em Fortaleza eleva debate na Câmara e é retirado de pauta

A discussão entre vereadores da base e oposição ao prefeito José Sarto (PDT) sobre isenção fiscal para empresas na Praia de Iracema elevou o debate em plenário durante a sessão desta quarta-feira (28) na Câmara Municipal de Fortaleza. Os parlamentares trataram de dois projetos que, em resumo, ampliam a área em que a Prefeitura concede desconto de 95% em impostos para futuros empreendimentos no bairro.

A Prefeitura deu entrada no projeto de lei na Câmara no último dia 22 de setembro. A proposta foi aprovada com emendas na comissão conjunta de Constituição e Orçamento no dia 28.

Contrária à proposta, a vereadora Adriana do Nossa Cara (Psol) alegou que, caso aprovada, a mensagem facilitaria maior especulação imobiliária no local. Negando a afirmação, o vereador Gardel Rolim (PDT), que é líder do Governo, pediu que os projetos fossem retirados de pauta para "discutir mais" o assunto na Casa.

O projeto de lei apresentado pelo prefeito amplia a área no bairro em que empresários possam construir empreendimentos de hotelaria com até 95% de desconto nos impostos IPTU e ITBI.

Para a vereadora de oposição, essa proposta "gera desigualdade social, tendo em vista que a transformação urbana que expulsa pessoas para a periferia". Adriana argumentou ainda que a ampliação da área de isenção iria atingir ruas em que residem pessoas nativas do bairro.

"A rua Ararius e a rua Tomás Lopes são ruas de nativos da Praia de Iracema, de pessoas que estão lá porque os bisavós já moravam na região. Uma região comunitária", disse a parlamentar, acrescentando que a proposta pode facilitar especulação imobiliária.

Defesa do líder do prefeito

Após pedir a retirada dos projetos de pauta por tempo indeterminado, o líder do Governo afirmou que a isenção fiscal na Praia de Iracema atualmente é de 100% após uma lei aprovada na Câmara há dois anos e que a proposta atual fixa em 95% esses descontos, ampliando as áreas onde ele pode ser aplicado.

Gardel Rolim também rebateu a fala de Adriana e disse que a Prefeitura não facilita a especulação imobiliária no Município. "Qualquer vereador pode ser contrário (à proposta). Mas eu não posso me calar à acusação de que o prefeito Sarto está entregando ou vendido à especulação imobiliária", afirmou.