Destituído da presidência do PDT, Cid Gomes nega conversas com outros partidos

Destituído da presidência do PDT Ceará e após criticar a cúpula nacional da sigla, o senador Cid Gomes negou que tenha conversado ou procurado outra sigla para trocar de legenda.

Cid Gomes Senador e presidente destituído do PDT Ceará “Eu não conversei, eu não procurei nenhum outro partido e não vou procurar até que essas coisas estejam devidamente resolvidas”

O pedetista, no entanto, reforçou estar descrente com a possibilidade de diálogo dentro da sigla em meio ao que classificou como “novela desagradável” de disputa pelo comando da sigla.

“A minha palavra sempre foi no sentido de que nós queremos ficar no PDT e estaremos no PDT enquanto a voz da maioria for respeitada (...) O que me deixa meio incrédulo em relação à permanência no PDT é que tem havido arbitrariedades por parte da direção nacional”, acusou.

Cid, no entanto, reforçou que não toma decisões sozinho e que irá conversar com vereadores, prefeitos e deputados pedetistas aliados.

“Eu não vou tomar nenhuma medida pessoal, sozinho, medida de valentão, de danadão, não é meu estilo. Eu confesso, tenho consciência de que eu sou um representante e um representante deve fazer o que os seus representados querem”, concluiu.