Deputados querem mudar regras para jovens aprendizes; entenda a polêmica

Deputados federais devem votar, nesta quarta-feira (7), novas regras para o programa Jovem Aprendiz – voltado para a contratação de jovens entre 14 e 24 anos por meio da aprendizagem, na qual, além do contrato de trabalho, também é feita a capacitação desse público. Contudo, o projeto de lei que implementa o Estatuto do Aprendiz tem gerado polêmica.

Entre os pontos alvos de questionamentos estão a diminuição do percentual mínimo de jovens aprendizes que devem ser contratados por empresas de médio e grande porte no País. Modificações no cálculo feito para as cotas de contratação e também sobre autorização para trabalho aos domingos e feriados também são criticadas por entidades vinculadas às instituições qualificadoras.

O texto, que teve relatório elaborado pelo deputado Marco Bertaiolli (PSD-SP), também modifica outras regras como o tempo de contrato para jovens aprendizes, enquanto mantém direitos já previstos em legislação, como o vale-transporte.

Caso seja aprovada em votação na comissão especial, o Estatuto do Aprendiz não precisará passar pelo plenário da Câmara dos Deputados. Ele segue direto para a análise no Senado Federal.

Preocupação com a diminuição de vagas

Uma das mudanças mais criticadas no Estatuto do Aprendiz é a diminuição no percentual de aprendizes que empresas precisam contratar. Atualmente, é obrigatório que, pelo menos, 5% dos funcionários seja formado por jovens aprendizes. O teto para essa contratação é de 15%.

O projeto de lei diminuiu o piso para 4%, o que reduziria o número de vagas deste tipo disponíveis.

"É uma perca significativa para esse jovem que quer ser inserido no mercado de trabalho", ressalta a representante das instituições qualificadoras do Fórum Cearense de Aprendizagem, Emanuelle Marjuria.

A projeção, feita pelo Fórum Estadual de Aprendizagem, é de que a mudança proposta pode ocasionar uma perda de mais de 180 mil vagas. Não há projeções específicas para cada estado.

O relator, no entanto, defende a medida como forma de tornar mais efetiva a cota.

"Algumas empresas preferem não cumprir e pagar a multa. Se tivéssemos cota efetiva, 1 milhão de jovens aprendizes estariam contratados. E, no entanto, temos algo em torno de 350 mil jovens aprendizes no Brasil", afirmou.

Marjuria cita ainda que a alteração na base de cálculo também pode prejudicar o número jovens aprendizes contratados pelas empresas. Na legislação atual, o percentual mínimo (ou máximo) é calculado a partir do total de funcionários de cada companhia.

Contudo, são excluídos algumas posições das empresas, como, por exemplo, cargos de confiança. O texto quer também que sejam retirados da base de cálculo os empregados com idade entre 16 e 24 anos incompletos com contratos de trabalho, ou seja, que não estão dentro do programa de jovens aprendizes.

"Confrontando o CLT normal com o programa de aprendizagem, que é para a inclusão, para a oportunidade. Vão se perder mais vagas e oportunidades para o primeiro emprego", afirma Emanuelle Majuria.

Ela ressalta que nos contratos feitos na categoria da aprendizagem, os jovens não só trabalham nas empresas, mas também possuem uma formação teórica para atender as demandas da função desempenhadas por esse. "E ele ir (para essa capacitação) corresponde a um dia de trabalho. Ele faz o curso, é capacitado e é remunerado para isso", ressalta.

Emendas parlamentares

Emanuelle Marjuria acrescenta que existe uma preocupação também com as emendas parlamentares, que "solicitam outras retiradas do cálculo de aprendizagem". No total, Foram 133 emendas apresentadas. "Muitas são prejudiciais e acabam reduzindo ainda mais as vagas de jovens aprendizes", ressalta.

Outros pontos criticados são a autorização dada pelo texto de que jovens aprendizes possam trabalhar aos domingos e feriados, desde que tenham mais de 18 anos e a flexibilização para que os cursos teóricos vinculados à aprendizagem possam ser feitos em turmas de EaD (Educação à Distância).

Ela explica que entidades ligadas à aprendizagem têm conversado com parlamentares, tentando pressionar por mudanças no texto do Estatuto do Aprendiz. Do Ceará, apenas André Figueiredo (PDT) integra a comissão especial.

Por outro lado, em entrevista ao site da Câmara dos Deputados, o relator do Estatudo do Aprendiz, Marco Bertaiolli, ressaltou o que considera "a grande inovação do projeto". "A possibilidade da regulamentação do bolsa-aprendiz em qualquer âmbito dos entes federativos”, destacou.

O trecho que ele destaca é o que institui espécie de bolsa-aprendiz para incentivar a contratação de jovens aprendizes por micro e pequenas empresas – que continuam não sendo enquadradas nos empreendimentos que precisam cumprir percentual de contratação.

Nestes casos, metade do salário dos jovens seria custeado pelo ente público, caso a empresa resolva aderir ao programa.

Manutenção de regras

A duração do contrato foi uma das mudanças do substitutivo elaborado por Bertaiolli em relação ao projeto original. No texto anterior, o prazo seria aumentado para três anos, mas o relator do Estatuto do Aprendiz decidiu mantê-lo em dois anos.

A diferença será apenas a permissão para celebração de contratos de aprendizagem sucessivos, desde que vinculados a programas de aprendizagem distintos – sejam em uma empresa diferente ou na mesma.

Também fica mantida a carteira assinada, o vale-transporte, a percepção do salário mínimo/hora, a jornada máxima de seis horas diárias para não afetar os estudos e o recolhimento de 2% do salário para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) permanecem.

Com informações da Agência Câmara.

