Deputados querem instalar CPI para apurar violência no futebol cearense

Deputados da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) querem abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar casos de violência no futebol cearense, principalmente entre torcidas organizadas e dentro do estádio. O pedido foi protocolado pelo deputado Carmelo Neto (PL), com apoio de outros 28 deputados que assinaram o requerimento.

Dentre os parlamentares que apoiam a instalação da CPI, estão o líder do Governo do Ceará, deputado Romeu Aldigueri (PDT), o líder do blocão do PT, De Assis Diniz, e o líder do União Brasil, deputado Sargento Reginauro.

Veja também

"O intuito da CPI é identificar, processar e punir os CPFs daqueles que cometem crimes de violência no âmbito do futebol”, destacou Carmelo.

O líder do Governo destacou que é favorável à investigação com "foco naqueles que têm cometido crimes nos estádios e, assim, impedido as famílias de torcer pelos seus clubes".

"Um pequeno grupo de inconsequentes não irá trazer retrocesso à mais importante fase do nosso futebol", ressaltou Aldigueri.

No último dia 30 de setembro, o Fortaleza Esporte Clube (FEC) anunciou o rompimento do clube com as torcidas organizadas TUF e JGT após episódios de violência em frente a sede do Leões do Pici.

Para ser instalada, a CPI precisa ser passar pela Procuradoria da Casa e ser pautada pelo presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PDT). Depois disso, os líderes dos partidos indicam os membros que irão fazer parte do colegiado.