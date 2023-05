Deputados prestam condolências a famílias de policiais mortos em Camocim

Deputados cearenses prestaram condolências às vítimas e familiares da tragédia ocorrida no município de Camocim no último domingo (14), no Dia das Mães. Quatro policiais civis foram mortos a tiros dentro da Delegacia Regional de Camocim, no interior do Ceará.

Os parlamentares expressaram solidariedade e cobraram ações efetivas por parte do poder público para evitar eventos trágicos semelhantes no futuro.

Também fizeram uso da palavra para manifestar suas condolências e apresentar propostas de medidas para garantir a segurança dos agentes de segurança pública. Foi respeitado um minuto de silêncio em respeito às vítimas .

Discursos

O deputado Fernando Hugo (PSD) ressaltou a importância de compreender as condições enfrentadas pelos policiais em seu trabalho diário. "Poucos colegas parlamentares já entraram na viatura da polícia para ver o quanto de estresse atormenta uma ronda, diariamente, é aterrorizante [...]. O estresse leva a surtos daquele tipo", afirmou.

Ele também destacou a necessidade de atenção psicossocial e psiquiátrica para os profissionais da polícia militar e civil.

Já Sérgio Aguiar (PDT), que é natural de Camocim e já foi prefeito do município, expressou sua consternação diante da tragédia e destacou a importância do aparato de segurança pública para a cidade, região e o Estado como um todo.

"Infelizmente, em uma ação que não posso qualificar [...], chocou por demais a cidade, a região, o Estado e o aparato de Segurança Pública Estatal brasileiro [...] todos eles pertenciam à vida cotidiana de Camocim. Apresento minha solidariedade, lamento por demais tudo isso que aconteceu", disse o deputado.

Legenda: Sérgio Aguiar (PDT) é natural de Camocim e ex-prefeito do município Foto: Júnior Pio/Alece

Renato Roseno (Psol) juntou-se às condolências e expressou solidariedade às famílias das vítimas e a todo o estado do Ceará, que foi afetado por essa tragédia.

O parlamentar ressaltou a importância de cuidar da saúde mental dos profissionais de segurança pública e mencionou um projeto de indicação apresentado em 2019 que propõe a implementação da Política Estadual de Saúde Integral para esses profissionais.

"Constatado o adoecimento mental, houvesse um esforço permanente de cuidado em saúde mental. Em razão da tragédia, estou reapresentando esse projeto", afirmou Roseno.

Sargento Reginauro (União Brasil) enfatizou a necessidade de ações concretas e práticas para lidar com a questão da segurança pública. "O problema vem sendo discutido há muito tempo. Precisamos sair do discurso e irmos para a prática [...]. Se não fizermos isso, vamos continuar lamentando tragédias como essas, que são anunciadas. Uma tragédia anunciada", destacou o deputado.

Relembre o caso

No último domingo, quatro policiais civis foram assassinados a tiros dentro da Delegacia Regional, onde estavam alojados. Um colega da corporação, de folga na ocasião, invadiu o local e efetuou os disparos, surpreendendo os agentes de segurança.

Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, o policial, um homem de 44 anos, chegou ao local em uma motocicleta e entrou pelos fundos do imóvel. Após cometer os crimes, ele fugiu utilizando uma viatura da delegacia, abandonando o veículo posteriormente em uma unidade de saúde da região.

Pouco tempo depois, o agressor se entregou às autoridades e foi detido no quartel da Polícia Militar local. Após prestar depoimento, foi encaminhado à Penitenciária Industrial Regional de Sobral, onde permanecerá sob custódia.

Pronunciamentos

A Polícia Civil do Ceará emitiu uma nota de pesar, lamentando profundamente o ocorrido e informando que a delegacia de Camocim foi isolada e está passando por perícia. A corporação reforçou seu apoio às famílias e amigos das quatro vítimas, destacando que eram homens honrados que contribuíram significativamente no combate à criminalidade no estado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), também por meio de nota, expressou solidariedade aos familiares e amigos das vítimas, reconhecendo os relevantes serviços prestados pelos policiais civis à sociedade cearense.

A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) assumiu a responsabilidade pela investigação do caso, garantindo que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas neste momento de apuração dos fatos.