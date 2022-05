Deputados levantam sessão na AL-CE em memória do ex-presidente da Casa Júlio Rêgo

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) levantou a sessão plenária desta quarta-feira (11) e interrompeu os trabalhos em homenagem ao ex-deputado e ex-presidente da Casa Júlio Rêgo, que morreu no último dia 5 de maio, aos 89 anos. Na semana passada, os deputados fizeram um minuto de silêncio no Plenário em respeito à memória do político.

O requerimento para que a sessão fosse levantada foi apresentado pelo deputado Audic Mota (MDB), que é natural de Tauá, mesmo município onde nasceu Júlio Rêgo. A solicitação foi deferida e apresentada aos demais deputados pelo presidente da AL-CE Evandro Leitão.

"Nós queremos registrar que é como profundo pesar que recebemos a notícia do falecimento do Dr. Júlio. Certamente o legado e as amizades que ele deixou, o protagonismo que teve serve de exemplo para todos nós", destacou Audic.

Após a aprovação do requerimento os deputados observaram, mais uma vez, um minuto de silêncio em memória do ex-parlamentar.

Os deputados Carlos Felipe (PCdoB), Osmar Baquit (PDT) e Fernanda Pessoa (União Brasil) também prestaram homenagens e destacaram a atuação de Júlio Rêgo.

Nascido em Tauá, Júlio Rêgo foi deputado estadual do Ceará por oito mandatos e chegou a presidir a Casa Legislativa no período entre 1991 e 1993.

As inscrições para o uso da tribuna, votação de projetos e requerimentos e demais trabalhos que ocorreriam nesta quarta-feira foram transferidos para a sessão de quinta (11).