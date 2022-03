Deputados do Ceará vão homenagear homens por combate à violência contra a mulher

A Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) decidiu instituir, na quarta-feira (2), a Medalha Laço Branco, que irá condecorar pessoas que lutam pelo fim da violência contra as mulheres. O reconhecimento, no entanto, será destinado apenas aos homens. A iniciativa busca desestimular esse tipo de conduta contra mulheres e, ao mesmo tempo, engajar a participação masculina nesta luta.

A entrega da medalha ocorrerá anualmente, no dia 6 de dezembro, data que também marca o Dia do Laço Branco. As homenagens integram a Semana Estadual do Lanço Branco, instituida em 9 de janeiro de 2020 pelo governador Camilo Santana (PT), após aprovação na Assembleia Legislativa. Segundo o projeto, a intenção é mobilizar homens pelo fim da violência contra as mulheres.

"Tem como objetivo sensibilizar, envolver e mobilizar os homens no engajamento pelo fim da violência contra as mulheres, promovendo ações educativas com foco na sensibilização para o enfrentamento e prevenção à violência, bem como promover o debate entre a sociedade civil e a administração sobre as políticas públicas de prevenção que contribuam para reduzir os índices de violência", explica o texto da lei.

"O poder público poderá realizar, em parceria com movimentos sociais de juventude, entidades da sociedade civil e universidades, debates, palestras, campanhas, manifestações, marchas, entre outras atividades que estejam em conformidade com os objetivos desta Lei", acrescenta.

A ação começou a partir de uma proposta do deputado Elmano de Freitas (PT), em 2019, sugerindo a criação da Semana do Laço Branco. A matéria do parlamentar foi aprovada no mesmo ano pela Assembleia e sancionada no ano seguinte pelo governador.

De volta à Casa

A decisão de instituir a homenagem foi tomada na última quarta-feira (2), durante reunião da Mesa Diretora da Casa. No encontro, os parlamentares decidiram ainda o retorno das sessões solenes e audiências públicas com restrições sanitárias.

Na mesma reunião, a Mesa Diretora instituiu ainda uma segunda condecoração, a Medalha Esperança Garcia, a ser destinada anualmente a uma mulher advogada atuante na defesa dos Direitos Humanos.