Deputados do Ceará pedem convocação de ministro da Educação à Câmara e abertura de CPMI

Deputados federais cearenses se mobilizam para, através de requerimentos, aprovar a convocação do Ministro da Educação Milton Ribeiro à Câmara dos Deputados, além de viabilizar abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPMI) no Congresso para investigar suposto esquema de favorecimento de aliados do Governo Federal a mando do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em uma conversa gravada, Ribeiro admitiu que prioriza o atendimento a prefeitos que chegam ao ministério por meio dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, seguindo ordem do Presidente da República. Os áudios foram revelados pela Folha de S. Paulo, após reportagem do Estadão.

Nesta terça-feira (22), o ministro negou que houvesse um "gabinete paralelo" de favorecimento de aliados. Em nota, Ribeiro disse que, desde fevereiro de 2021, foram atendidos in loco 1.837 municípios de todas as regiões do País, em reuniões "eminentemente técnicas" organizadas por parlamentares e gestores locais, registradas na agenda pública do Ministério.

"Registro ainda que o presidente da República não pediu atendimento preferencial a ninguém, solicitou apenas que pudesse receber todos que nos procurassem, inclusive as pessoas citadas na reportagem", afirmou.

Repercussão no Ceará

Ao menos seis dos 22 membros da bancada federal já se movimentaram para esclarecer oficialmente a situação. Além de requerimento pedindo a presença do ministro na Câmara dos Deputados para tratar do assunto, parlamentares assinaram também a abertura de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o caso.

Denis Bezerra (PSB) é um dos coautores de um pedido de convocação, protocolado pela deputada Lídice da Mata, da Bahia. Denis também assina a CPMI, protocolada por Professor Israel, do PV do Distrito Federal.

Assinei, há pouco, pedido de instalação de CPMI para apurar as denúncias de irregularidades no Ministério da Educação, que tem como primeiro autor o colega @ProfIsrael. Além disso, protocolamos uma representação no TCU e um requerimento de convocação do ministro @mribeiroMEC. — Denis Bezerra (@denisbezerra) March 23, 2022

Luizianne Lins (PT) protocolou um pedido individual para que o ministro pudesse comparecer à Casa Legislativa, além de ter assinado o pedido de abertura da CPMI.

Idilvan Alencar (PDT) e José Guimarães (PT) também reiteraram, através de assinatura de requerimento, que uma Comissão Parlamentar possa iniciar investigações sobre os áudios vazados do ministro.