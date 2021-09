Deputados cearenses veem com cautela mudança no BNB e temem instabilidade regional

Pedida pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, há três dias, a troca de comando do Banco do Nordeste (BNB) foi oficializada nesta quinta-feira (30). No entanto, a destituição de Romildo Rolim da presidência da instituição e nomeação de Anderson Possa como presidente interino deixa mais perguntas que respostas, avaliam parlamentares cearenses. Segundo eles, a mudança precisa ser vista com cautela e pode gerar instabilidade regional.

Para o deputado federal Danilo Forte (PSDB), um sinal de alerta foi ligado nos últimos dias. “Fico preocupado com o uso político e partidário da gestão de um banco público com volume de recursos constitucionais tão grande, principalmente no que diz respeito ao fomento e ao desenvolvimento econômico da nossa região”, afirma.

O tucano argumenta que “a manipulação equivocada desses recursos já trouxe danos difíceis de serem superados para a instituição, mas essa página foi virada”. “Queremos o Banco do Nordeste exercendo seu papel constitucional de fomentar o desenvolvimento regional e de diminuir a desigualdade regional, promovendo a inclusão social”, conclui.

Influência política

Preocupação semelhante é compartilhada pelo deputado federal Célio Studart (PV). “Mais uma vez, o que se tem é a percepção de que os cargos de nomeação do Governo Federal estão muito mais comandados por líderes partidários do que pelo próprio Governo”, aponta.

Para ele, o caso deixou claro o poder de influência do Centrão sobre o Executivo. “Isso demonstra o quanto o presidente já não tem mais controle de sua gestão e por isso tem atendido pedidos com motivações escusas e desconhecidas pela população”, critica.

Para além da cautela com que avalia o episódio, Eduardo Bismarck (PDT) cobra explicações. “Cabe um esclarecimento do Banco à sociedade a respeito deste contrato”, ressalta. O contrato a que se refere o pedetista é o motivo do desagrado da cúpula do PL com o comando do BNB.

Contrato suspeito

No vídeo em que divulgou pedindo a saída de Rolim, Costa Neto levanta suspeitas sobre um contrato de R$ 600 milhões da instituição financeira com uma ONG. Trata-se do Inec (Instituto Nordeste Cidadania), entidade parceira do BNB na operacionalização do Crediamigo e Agroamigo.

Na última terça (28), o deputado José Guimarães (PT) já havia negado indicações ou vínculos de seu partido com a ONG. “Isso não tem o menor fundamento. O PT nunca fez indicação para esse instituto, e há anos que não tem indicação do PT no BNB. E se tem (algum dirigente petista na ONG), não passou pelo PT”, declarou ao Diário do Nordeste.

Veja o vídeo

Diante da turbulência enfrentada pela gestão do Banco, o deputado Heitor Freire (PSL) avalia que a mudança de comando é positiva. “Essa renovação é importante, o Romildo já estava nesse cargo há muitos anos e agora estamos em um novo momento. O Banco do Nordeste tem um excelente corpo técnico e eu acho que isso precisa ser priorizado”, afirma.

“É um banco de desenvolvimento, essencial para a economia do Nordeste, e muitas coisas precisam ser corrigidas por lá. O BNB não pode ser puxadinho nem cabide de emprego de ninguém”, finaliza o parlamentar.

Entenda o caso

Além da troca de Rolim por Anderson Possa, como presidente interino, o Conselho de Administração do BNB decidiu pela seguinte composição da diretoria executiva do BNB: Anderson Possa, Bruno Ricardo Pena de Sousa, Cornélio Farias Pimentel, Hailton José Fortes, Haroldo Maia Júnior e Thiago Nogueira.

Até então, Possa exercia a função de Diretor de Negócios do BNB. Na Diretoria de Negócios, ele era responsável pela Rede de Agências, Negócios Empresariais, Micro e Pequenas Empresas, Produtores Rurais, Governo, Crediamigo e Agroamigo.