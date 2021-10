Deputados aprovam lei para manter homenagem a ex-prefeito de Juazeiro na Arena Romeirão

Um projeto de lei para manter o nome do ex-prefeito Mauro Sampaio no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte, foi aprovado na sessão da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) nesta quarta-feira (6).

Com reforma e revitalização em andamento, através do Governo do Estado, o equipamento estava sendo chamado de "Arena Romeirão", retirando a homenagem ao ex-gestor responsável pela obra.

A proposta de mudança foi apresentada pelos deputados Davi de Raimundão (MDB), Nelinho Freitas (PSDB) e Fernando Santana (PT), todos com base eleitoral na região do Cariri. Agora, o equipamento vai se chamar "Arena Mauro Sampaio - o Romeirão"

No início da década de 1970, Mauro Sampaio foi responsável pela construção do equipamento público. Na mesma administração, em 1969, também foi inaugurada a estátua do Padre Cícero, no Horto.

Para justificar o projeto, os parlamentares lembram diversos momentos históricos ocorridos no estádio. Como uma partida jogada pelo Rei Pelé que atuou pelo Santos Futebol Clube em abril de 1974.

Reforma

O estádio está com 80% das obras de modernização concluídas. A informação foi dada no último domingo (3) pelo governador Camilo Santana (PT), após visita à região do Cariri.

O estádio, com capacidade para 17 mil pessoas, tem objetivo de receber competições a nível nacional e internacional, como o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana.

De acordo com Camilo, o espaço "estará entre os mais modernos do interior do Brasil". A previsão é que a obra esteja concluída até dezembro deste ano e seja uma opção no Cariri à Arena Castelão.

Financiado pelo Governo do Estado, e sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), a obra custará R$ 80 milhões.