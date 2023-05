Deputado Renato Freitas critica 'revista aleatória' da PF durante voo: 'fui humilhado'

O deputado estadual Renato Freitas (PT-PR) relatou que foi retirado de um voo para uma "revista aleatória" feita por policiais federais em Foz do Iguaçu, no Paraná. Por meio de um vídeo publicado nas redes sociais, nesta quarta-feira (10), ele disse que se sentiu 'humilhado" com a inspeção na aeronave.

O caso aconteceu no dia 3 de maio. Freitas havia acabado de embarcar no voo com destino a Curitiba e, pouco antes da decolagem, os agentes entraram no avião e o retiraram da cabine. Policiais alegaram que ele precisava ser revistado, mesmo já tendo passado pela inspeção na máquina de raio-X, procedimento realizado antes do embarque.

Renato Freitas registrou toda a abordagem e publicou nas redes sociais. "Não sei o que está acontecendo. Estou no avião, a Polícia Federal parou o voo e está me chamando. Parece que sou suspeito de alguma coisa e quero saber do que", afirmou o deputado no vídeo.

Veja vídeo

Nas imagens, um policial federal aparece questionando se Freitas é deputado e se ele conhece o "procedimento", alegando ser "aleatório". Além da inspeção corporal, Freitas teve sua mochila revistada.

Só após a revista o parlamentar foi liberado pelos agentes, que não encontraram qualquer irregularidade.

"Bando de racistas ignorantes. [...] Tudo certo? Sim, tirando o fato de ser humilhado... Quantas pessoas saíram desse voo escoltados pela Polícia Federal para ser revistado?", argumentou o petista ao retornar à aeronave.