Deputado Hélio Lopes é internado com embolia pulmonar em Brasília

O deputado federal Hélio Lopes (PSL-RJ), autointitulado Hélio Negão, foi internado com quadro de embolia pulmonar no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, onde está internado desde a última sexta-feira (10). O congressista, da base do governo, divulgou a informação no Twitter, nesta segunda-feira (13).

Embora ainda não saiba precisar se vai receber alta ou não, o deputado garantiu que está bem. "Graças a Deus estou sem dor e recuperando bem no HFA, obrigado pela corrente positiva, pelas orações e rezas, vocês são maravilhosos!", escreveu.

O congressista ainda detalhou que vai ser submetido a novos exames nesta segunda, a partir dos quais saberá se vai receber alta. "Deus está no controle de tudo! Deus É Fiel!", acrescentou.

Vinculado ao Ministério da Defesa, o HFA atende somente a militares das Forças Armadas e seus dependentes. Hélio Lopes teve acesso à unidade porque é Subtenente do Exército Brasileiro.