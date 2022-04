Deputado federal é vítima de assalto a faca em Brasília

O deputado federal Israel Matos Batista (PSB-DF), conhecido como Professor Israel, teve o celular e o veículo levados em um assalto na madrugada desta quarta-feira (20), na Asa Sul, em Brasília.

Três homens abordaram o parlamentar com uma faca no momento em que ele saía de uma loja de conveniência. Um deles ameaçou a vítima e exigiu o celular e as chaves do automóvel. O trio fugiu pelo Eixo Momumental.

No entanto, o carro foi localizado pela Polícia Militar no Setor Hoteleiro Sul, na manhã desta quarta-feira (20). O transporte será periciado pelo Instituto de Criminalística.

A assessoria de imprensa do parlamentar informou que ele não se feriu e já está em casa. O roubo será investigado pela 5ª Delegacia de Polícia, na área central.