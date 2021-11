Deputado cearense será o relator do projeto que abre crédito especial para o Auxílio Brasil

O deputado federal Danilo Forte (PSDB-CE) será o relator do Projeto de Lei (26/2021) que visa permitir o pagamento do Auxílio Brasil, substituto do já extinto Bolsa Família. A proposta do Governo Federal é abrir um crédito especial no valor de R$ 9,3 bilhões para viabilizar o pagamento do benefício no Orçamento da Seguridade Social da União.

"Só no estado do Ceará são mais de 4 milhões de pessoas vivendo em estado de pobreza absoluta. É triste e lamentável rever cenas que há muito tempo não se via no Ceará, de flagelo, de agonia e de tristeza, por irmãos nossos passando fome", disse o deputado nas redes sociais.

O projeto, além do benefício mínimo de R$ 400, pretende ampliar o atendimento das famílias para 16,9 milhões de famílias (hoje 14,7 milhões são atendidas).

O Auxílio Brasil tem sido alvo de críticas, apontado como a principal cartada do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para as eleições de 2022.

Na terça-feira (9), a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos Precatórios. A medida adia o pagamento das dívidas do Governo Federal já reconhecidas na Justiça e abre espaço de R$ 91,6 bilhões no Orçamento de 2022 para o pagamento do Auxílio Brasil além de outros gastos durante o ano eleitoral.