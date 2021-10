Deputado cearense propõe tornar inelegíveis condenados por racismo, homofobia e violência doméstica

O deputado federal José Guimarães (PT) apresentou projeto de lei para ampliar as regras de inelegibilidade. O parlamentar pretende incluir na lista de pessoas que não podem se candidatar, os condenados por racismo, homofobia, transfobia e violência contra a mulher.

Além destes, também não poderiam concorrer quem fosse condenado por tortura, terrorismo e tráfico de drogas. Quem fosse considerado culpado por crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático também não poderia disputar um cargo eletivo.

José Guimarães Deputado federal “É inaceitável que políticos usem o sistema democrático para atacar a própria democracia, bem como para perpetuar comportamentos machistas e homofóbicos como trampolim político”.

Se aprovada, a proposta atingirá apenas quem seja condenado com decisão transitada em julgado ou

proferida por órgão judicial colegiado. A inelegibilidade seria por oito anos - válidos a partir do fim do cumprimento da pena.