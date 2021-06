Deputado cearense pede que STF apreenda passaporte de Ricardo Salles

O deputado federal Célio Studart (PV) enviou ofício ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), solicitando a busca e apreensão cautelar do passaporte do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Moraes é relator da ação que investiga o ex-ministro na Suprema Corte.

"Alvo de inquéritos sobre supostos ilícitos ambientais, o requerido (Ricardo Salles) mantém uma conduta delitiva reiterada, demonstra total desprezo pelas instituições democráticas e, consequentemente, mostra-se capaz de viajar para outro país com a finalidade de fugir da aplicação da lei", afirma o documento enviado ao STF.