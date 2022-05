Deputado cearense passa por cirurgia para tratar aneurisma cerebral

O deputado federal Danilo Forte (União Brasil) avisou, por meio das redes sociais, que irá passar por procedimento cirúrgico para tratar de aneurisma cerebral nesta segunda-feira (9).

Ainda segundo o parlamentar, o gabinete na Câmara dos Deputados "segue ativo" durante o período de recuperação.

"Tenho muita fé em Deus e na equipe médica que Ele pôs em meu caminho para me ajudar a travar - e vencer! - mais essa batalha", afirmou em publicação no Instagram.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do parlamentar para saber se ele irá pedir licença do cargo. Segundo a chefia de gabinete de Danilo Forte, só será definida a licença após a cirurgia, de acordo com a orientação médica.