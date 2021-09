Deputado cearense AJ Albuquerque é reconduzido à presidência do PP no Ceará

O deputado federal cearense Antônio José Albuquerque foi reconduzido, neste sábado (4), à presidência do partido Progressistas (PP) no Ceará, na convenção da sigla no Estado.

O partido faz parte da base aliada do governador Camilo Santana (PT) no Ceará e, no plano nacional, é alinhado com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), adversário do grupo governista no Estado.

Apesar das diferenças de alinhamento, lideranças do partido no Estado acreditam que a cúpula nacional vai liberar a sigla no Ceará para se posicionar como quiser na sucessão estadual do ano que vem e a sigla deve continuar no grupo governista cearense.

O PP no Ceará é presidido pelo deputado federal AJ Albuquerque, mas também é comandado, nos bastidores, pelo pai dele, o secretário de Cidades do Estado, Zezinho Albuquerque, que hoje está no PDT, liderado pelos irmãos Cid e Ciro Ferreira Gomes.

No entanto, Zezinho, que é deputado estadual e se licenciou da Assembleia Legislativa, cogita se filiar ao PP em 2022 durante a janela partidária - período em que os parlamentares podem trocar de partido sem risco de perder o mandato.

Zezinho deve engrossar as fileiras de candidatos do PP, junto com o filho, que deve disputar a reeleição para a Câmara Federal, no ano que vem.