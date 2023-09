Deputado apresenta projeto para proibir produção e venda de carne de laboratório no Brasil

O deputado federal Tião Medeiros (PP-PR) quer proibir pesquisa, produção e comercialização de carne cultivada no Brasil. Conforme a Folha de São Paulo, o político apresentou projeto na Câmara alegando que é uma medida necessária para “proteger a indústria pecuária nacional”.

Para o parlamentar, países com grandes rebanhos de gado, como o Brasil, agora estão ameaçados devido ao desenvolvimento da carne cultivada em laboratório. A técnica de proteína cultivada, atualmente, é desenvolvida por 156 empresas no mundo.

O Good Food Institute considera que a proposta do deputado é uma tentativa de “frear a inovação através de argumentos infundados e que contrariam a própria ciência”.

PILAR ECONÔMICO

Segundo Medeiros, a pecuária é um dos pilares econômicos do país e pode ser desestabilizada pela nova indústria: "empregos, exportações e a arrecadação com tributos cairão".

Consta no projeto que empresas que vierem a violar a possível lei, devem pagar multa de R$ 1 milhão a R$ 10 milhões

O político ainda acredita que empresas familiares possam ser prejudicadas, e até mesmo o churrasco brasileiro.

COMO FUNCIONA A CARNE CULTIVADA

Por meio desta técnica a carne é obtida pela multiplicação celular, em laboratório, e não envolve animais abatidos.

A JBS já investiu mais de US$ 100 milhões no desenvolvimento de proteína cultivada no Brasil e na Espanha, tendo nos últimos dias anunciado a criação de um centro de pesquisa em Florianópolis, Santa Catarina.

“As proteínas alternativas (plant-based, cultivadas e obtidas por fermentação) poderão representar entre 11% a 22% do mercado global de carnes até 2035. Proibir que as empresas desenvolvam pesquisas em solo nacional não impedirá que as mesmas o façam em outro país, apenas inviabilizará o desenvolvimento da cadeia de produção da carne cultivada, a geração de novos empregos no Brasil e o direito dos consumidores terem mais opções no prato”, disse o GFI em nota.

Pesquisadora da Embrapa Suínos e Aves, Ana Paula Bastos disse ao jornal Folha de São Paulo que proposta em tramitação na Câmara "é uma tentativa de 'censurar a ciência brasileira' e bloquear a inovação com argumentos que contrariam a ciência e instituições importantes como o departamento para Alimentação e Agricultura da ONU".