Demitido por homofobia, Maurício Souza receberá maior honraria na Assembleia Legislativa de SP

Demitido do clube Minas Tênis Clube por homofobia em novembro do ano passado, o ex-jogador de vôlei Maurício Souza irá receber a maior honraria na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), dada para personalidades com notada contribuição cultural e no desenvolvimento social e econômico do Estado.

O Colar de Honra ao Mérito Legislativo será entregue a Souza no dia 9 de maio, na sede da Alesp, pela deputada estadual Leticia Aguiar, do Progressistas. No entendimento da parlamentar, Souza foi corajoso ao se posicionar “contra a ideologia de gênero e a sexualização das crianças”.

Maurício Souza foi demitido do clube Minas Tênis Clube após criticar o anúncio da editora DC Comics de que, em futuras histórias em quadrinhos, o personagem do Super-Homem irá se revelar bissexual.

Além da demissão, as publicações também geraram críticas de colegas de seleção brasileira, como o jogador Douglas Souza e o técnico Renan Dal Zotto - que afirmou que Maurício não deve mais ser convocado.

Reconhecimento na Câmara de Fortaleza

O ex-atleta também teve reconhecimento na Câmara Municipal de Fortaleza logo após a polêmica. Tramita na Casa um requerimento da vereadora Priscila Costa (PL) para conceder a Maurício a Medalha do Mérito Desportivo Ayrton Senna.

A parlamentar também apresentou requerimento à Câmara Municipal para Moção de Solidariedade ao jogador.

Na justificativa da homenagem, Priscila Costa elenca as competições nas quais o atleta brasileiro saiu vitorioso. Ao apresentar a proposta, a parlamentar fortalezense disse ainda que ele "não baixou a cabeça diante de uma ditadura ideológica".