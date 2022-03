Delegado Cavalcante se filia ao PL e aumenta quadro de bolsonaristas no partido no Ceará

O deputado estadual Delegado Cavalcante está, agora, filiado ao Partido Liberal (PL). O parlamentar, até a última sexta-feira (11), era presidente estadual do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), do qual se desfiliou para fazer parte da sigla que também incorpora o presidente Jair Bolsonaro.

O comunicado da filiação do deputado será lido na sessão desta quarta-feira (16) na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE).

Desde que Bolsonaro se filiou ao partido, aliados do presidente no Ceará têm mirado na sigla. Já se filiaram o deputado estadual André Fernandes e os pré-candidatos a deputados federais Coronel Aginaldo, comandante da Força Nacional, e Mayra Pinheiro, ex-secretária do Ministério da Saúde.

Antes, o partido já contava com a deputada estadual Dra. Silvana e seu esposo, o deputado federal Dr. Jaziel. Ainda assim, o PL era aliado da base governista. Relações para 2022 estão ainda sob impasse.

Saída do PTB



Após a saída de Cavalcante da presidência do PTB no Estado, ficou em seu lugar o secretário-executivo da prefeitura de Maracanaú, Euler Barbosa.

Em nota enviada à reportagem na semana passada, o deputado estadual disse que sua decisão de sair do partido foi por divergências internas. "Minha decisão se dá porque não compactuo com mudança repentina desconfortável na executiva nacional do partido, a qual rompeu com o compromisso de renovação por parte do seu estatuto, trazendo instabilidade jurídica e incertezas políticas para o corrente ano", explicou.

Antes de Cavalcante, que apoia Bolsonaro, presidia o PTB no Ceará o deputado federal Pedro Bezerra, ligado à base governista de Camilo Santana (PT). A discordância criou um racha interno no partido.