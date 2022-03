De saída do governo, Camilo Santana envia projeto Ceará 2050 para aprovação de deputados

Na reta final da sua segunda gestão, o governador Camilo Santana (PT) enviou à Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE) um Projeto de Emenda à Constituição (PEC) que institui o planejamento dos próximos 20 anos, pelo menos, como uma política pública permanente no Estado. O Ceará 2050 deverá ser votado pelos deputados estaduais na sessão desta quarta-feira (23).

Ainda na segunda-feira (21), Camilo já havia anunciado que enviaria a PEC para apreciação da Casa Legislativa. A informação foi dada durante a primeira reunião do Conselho de Governadores do Ceará, um encontro histórico que ocorreu no Palácio da Abolição.

Na solenidade, o documento foi apresentado e entregue a Ciro e Cid Gomes, ambos do PDT, Tasso Jereissati (PSDB), Lúcio Alcântara (UB), Chico Aguiar e Gonzaga Mota.

Ceará 2050

Na proposta enviada à AL-CE, o Executivo destaca que o objetivo é “incluir o planejamento estratégico estadual de longo prazo como horizonte norteador do desenvolvimento e das despesas e investimentos previstos no orçamento do Ceará”.

O governo justifica ainda que a PEC dá continuidade para “uma realidade que já vem sendo praticada pelo governo nos últimos anos”,

A ideia, portanto, é levar esse planejamento estratégico de longo prazo para o orçamento já existente, o qual compreende o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual.

“Esse planejamento estratégico, destaca-se, se faz relevante ao fomento e à realização do desenvolvimento sustentável cearense de longo curso, tendo por horizonte um período de, no mínimo, 20 anos. O Horizonte, portanto, deve se configurar numa estratégia de Estado - e não somente de Governo”, completa o texto.