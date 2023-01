De bolsonaristas a petistas, Arthur Lira reúne deputados cearenses em busca de apoio para reeleição

Os deputados federais cearenses eleitos para a próxima legislatura estiveram, nesta quinta-feira (19), em Brasília para uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). O encontro teve como foco a eleição para a Mesa Diretora da Casa, na qual Lira deve tentar a reeleição.

Dos 22 parlamentares cearenses eleitos para a Câmara Federal, 15 estiveram no encontro, desde deputados alinhados com o presidente Lula (PT), como o líder do Governo na Casa, José Guimarães (PT), e Luizianne Lins (PT) até fortes apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como André Fernandes (PL) e Dayany do Capitão (União).

Por enquanto, a única candidatura colocada para a presidência da Câmara dos Deputados é de Arthur Lira. Contudo, novas chapas podem ser apresentadas até o dia da eleição, que ocorre em 1º de fevereiro - mesma data da posse no Legislativo.

Os encontros com as bancadas estaduais é algo tradicional dos candidatos à presidência do Legislativo. Também na quinta-feira, Lira se reuniu com os deputados federais de Mato Grosso do Sul e do Maranhão antes da reunião com os parlamentares cearenses.

Apoio da bancada cearense

Alguns cearenses aproveitaram para ressaltar o apoio já manifestado pelos seus partidos à candidatura de Lira, como é o caso de Domingos Neto (PSD).

“O nosso apoio ao nome de Lira se soma à toda bancada federal do partido. Lira mostrou liderança e tem conduzido a presidência defendendo as prerrogativas do Legislativo e os princípios constitucionais”, disse.

Eleito para o primeiro mandato como deputado federal, Yury do Paredão (PL), também pretende apoiar o segundo mandato de Lira à frente da presidência da Câmara. "Foi um momento de confraternização e aproveitamos para reafirmar o apoio à reeleição do atual presidente da Câmara", disse sobre o jantar.

Com o União Brasil também apoiando a reeleição, a deputada federal eleita Fernanda Pessoa (União) falou sobre os pontos abordados por Lira durante a reunião.

"O presidente Artur Lira informou que será candidato à reeleição e, depois de explicar a sua gestão e em seguida pediu votos para a chapa. (...) Passou a discorrer vários pontos que demonstram o real fortalecimento do parlamento Brasileiro em todos os seus aspectos (inclusive na manutenção da nossa democracia)", disse.

O deputado Eduardo Bismarck (PDT) também ressaltou o apoio a candidatura de Lira, posicionamento já anunciado pela bancada do partido nacionalmente. Ele ressaltou a importância dada pelo presidente da Câmara aos deputados federais durante o primeiro mandato.

"Foi um presidente que valorizou muito os mandatos dos parlamentares, não só para o que precisamos, como o aumento da cota, mas muito mais fortemente ao longo dos dois anos valorizando os mandatos", ressaltou.

Alinhamento da bancada

Apesar de alguns dos cearenses que participaram da reunião terem posicionamentos antagônicos ideologicamente, Bismarck ressaltou que “não houve nenhum tipo de animosidade, houve um tratamento muito respeitoso”.

O deputado Robério Monteiro (PDT) ressaltou que foi uma reunião "muito tranquila e republicana, tanto com os novatos como com quem já está no mandato" e que a discussão foi "muito alinhada". "Até me surpreendi", disse. "Os partidos do Ceará estão bem alinhados", afirmou.

Líder do Governo Lula na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) também ressaltou essa concordância entre os presentes. "Todos os depoimentos presentes estão afinados com a reeleição do Arthur Lira", ressaltou.

Guimarães disse que também foi discutido com Lira "a importância que a bancada do Ceará tem na nova legislatura". "É uma bancada forte, atuante", ressaltou sobre os colegas.

"E o presidente Arthur Lira anunciou que irá constituir o fórum formal dos coordenadores estaduais das bancadas. É uma nova esfera importante de articulação e fundir aqui na Câmara dos Deputados", finalizou.

