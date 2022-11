De atleta a dirigente: como o futebol fortaleceu lideranças políticas no Estado do Ceará

Seja para estreantes na política ou para mandatários mais experientes, o futebol tem fortalecido a imagem de políticos no Ceará nos últimos anos. Atletas e dirigentes aproveitam a popularidade do esporte no Estado para atrair também apoiadores para seus projetos que miram cargos na Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), na Câmara dos Deputados ou mesmo no Senado Federal.

O Diário do Nordeste relembra alguns nomes da política cearense que têm (ou tiveram) relação próxima com algum dos clubes cearenses.

Confira a lista:

Evandro Leitão (PDT)

Atual presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), o pedetista atuou como dirigente do Ceará Sporting Club até ocupar, entre os anos de 2008 e 2015, a presidência do clube. O hoje deputado estadual promoveu mudanças significativas na administração do clube, que se refletiram positivamente em campo. Sob comando de Evandro Leitão, o Ceará conquistou títulos regionais, além de um acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Entre 2018 e 2022, mesmo atuando na política, o pedetista comandou o Conselho Deliberativo do time.

Legenda: Osmar Baquit e Evandro Leitão, então presidentes do Fortaleza e do Ceará, apoiando a candidatura de Roberto Cláudio para Prefeito de Fortaleza Foto: Reprodução

Osmar Baquit (PDT)

Correligionário de Evandro Leitão, Osmar Baquit já presidiu o principal adversário do Ceará, o Fortaleza Esporte Clube. O político, que atualmente exerce o cargo de deputado estadual, tem uma longa trajetória política. Em 1996, ele foi eleito vice-prefeito de Quixadá. A partir dali, ele foi eleito e reeleito deputado estadual, chegando, neste ano, ao sétimo mandato. Em 2011, o político foi eleito presidente do Fortaleza, sob as bênçãos do antecessor, Jorge Mota. No pleito seguinte, ele foi reeleito, ficando até 2014.

Eduardo Girão (Podemos)

Atual senador, o político foi presidente do Fortaleza Esporte Clube entre junho de 2017 e dezembro do mesmo ano. O clube estava sob a gestão de Eduardo Girão quando, em 2017, conseguiu a classificação para a série B, deixando a série C como vice-campeão. O político também fez investimentos próprios no clube e doou valores milionários para ajudar a equipe. Em 2018, o empresário foi eleito senador pelo Ceará, ficando com a segunda vaga do Estado, ao lado de Cid Gomes (PDT).

Eugênio Rabelo

Empresário cearense, Rabelo foi prefeito de Ibicuitinga por duas vezes. Ele também foi eleito deputado federal em 2006 com o lema "Preto no Branco". O político ainda ocupou a presidência do Ceará Sporting Club em 2005.

Legenda: Em dezembro de 1978, Peres Mota levou uma comitiva de deputados estaduais ao Ferroviário. Alguns resolveram posar com os modelos da camisa coral naquela temporada. Com a bola na mão e com camisa de goleiro, vê-se Aquiles Peres Mota, ex-presidente do Tubarão da Barra. Ao seu lado, as deputadas Douvina de Castro e Maria Luiza Fontenele, que sete anos depois elegeu-se prefeita de Fortaleza Foto: Arquivo Pessoal/Almanaque do Ferrão

Aquiles Peres Mota

Ex-deputado estadual por oito mandatos consecutivos e ex-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Peres Mota foi presidente do Ferroviário Atlético Clube. O político chegou a ocupar os dois cargos ao mesmo tempo, aproveitando sua influência na política cearense para atrair atletas e torcedores para o clube.

Valdemar Caracas

Fundador do Ferroviário, Caracas começou a carreira no esporte como cronista. No clube, além de ajudar na fundação, foi técnico da equipe. O dirigente se envolveu na política na década de 1930, ao ser eleito, em 1936, vereador de Fortaleza pelo Partido Socialista. Um ano depois, no entanto, o político teve o mandato cassado pelo Estado Novo. Em 1947, Caracas atuou na fundação do Partido Socialista Brasileiro (PSB) no Ceará.

Expedito Machado

Ex-deputado federal e pai do ex-senador Sérgio Machado, Expedito foi presidente da Federação Cearense de Futebol em 1957, deixando o cargo somente em 1962. Antes de assumir o cargo na Federação, o cearense já tinha uma trajetória na política e exercia o cargo de deputado estadual. Como parlamentar federal, teve o mandato cassado durante a ditadura militar.

Legenda: Luiz Marques foi prefeito de Fortaleza Foto: Arquivo/SVM

Luiz Marques

Atual provedor da Santa Casa de Fortaleza, Marques foi deputado federal e prefeito de Fortaleza em 1978. Antes, ele foi presidente do Ceará Sporting Club entre os anos de 1972 e 1973.

Leonel Alencar

Ex-atleta e ex-presidente do Fortaleza Esporte Clube, Alencar foi vereador de Fortaleza. O filho do político, Leonelzinho Alencar, também foi vereador, mas terminou sendo cassado por suspeitas de desvio de verba parlamentar. Uma das acusações apontava que o destino dos recursos seria para beneficiar uma torcida organizada tricolor.

Franzé Morais

Ex-presidente e ex-vice-presidente do Ceará Sporting Club, ele iniciou na vida política como deputado estadual de 1983 a 1990. Foi membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Ceará (AL-CE), chegando a presidir a Casa, interinamente, em algumas ocasiões. Nessa condição, também foi governador interino, em fevereiro de 1987.

