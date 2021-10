Datena anuncia que vai deixar a Band para disputar a Presidência em 2022

Após uma série de especulações, José Luiz Datena (PSL) anunciou que vai deixar a Band, onde comanda o "Brasil Urgente", para concorrer à Presidência da República em 2022. O apresentador divulgou a informação na última terça-feira (12).

Para disputar a corrida eleitoral, Datena terá de deixar de apresentar o programa policial na emissora.

Segundo Datena, o seu interesse na política é o de desempenhar o papel de "um bom brasileiro".

"Platão, que foi um sábio, dizia: se você não entrar na política e não for um bom cidadão, com boa intenção – e meu único interesse em entrar na política, o mau político continuará lá e ele vai ocupar o lugar do bom político”, disse durante o programa ao vivo.

Temor a críticas

O desejo de ingressar na vida política não é recente, conforme Datena. O que o continha era o temor de comentários negativos.

“Um dia, um político importante disse que o político não tem senso do ridículo. O outro me disse que político não pode ter ética. Por essas frases e outras eu não entrei para a política até agora”.

Datena é pré-candidato pelo Partido Social Liberal (PSL), que já aprovou sua fusão com o Democratas (DEM), com o qual formará o novo partido União Brasil.

Além do apresentador, a legenda tem o ex-ministro da saúde Henrique Mandetta (DEM) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), como outros dois pré-candidatos à Presidência.